Leo Messi saznao zasluženu kaznu; ispaštat će zbog javno izrečenih optužbi za korupciju

Previše je frustracija proživljavao Leo Messi na ovogodišnjem izdanju Copa Americe. Ne ide mu s argentinskom reprezentacijom, još nije osvojio niti jedan veliki trofej s 'gaučima', a za to je optužio čelne ljude CONMEBOL-a (Južnoamerička nogometna federacija). Sad je za svoje prozivke saznao i kaznu...

Prvo je prije desetak dana Leo Messi saznao kaznu za crveni karton koji je zaradio na utakmici za treće mjesto na Copa Americi protiv Čilea. Kažnjen je tek jednom utakmicom suspenzije, te novčanom kaznom od 1.500 dolara. No, to je bio tek početak jer Messi nakon novog posrtaja s reprezentacijom nije poštedio nikoga.

Kazna je stupila na snagu odmah, pa će Messi i argentinska reprezentacija u stvari proći praktički - nekažnjeno. U tom će razdoblju Messi propustiti tek tri prijateljske utakmice svoje reprezentacije, one protiv Čilea, Meksika i Njemačke. Uz to će pauzirati samo jednu utakmicu početka južnoameričkih kvalifikacija za SP u Kataru 2020. godine i to zbog prve kazne za crveni karton na utakmici s Čileom.

Realno gledajući, Leo Messi i argentinska nogometna reprezentacija sjajno su prošli jer očekivala se puno drastičnija kazna.