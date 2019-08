Dinamo uzeo tri nova boda, Gorica zaustavila Livakovićev niz na 536 minuta bez primljenog gola

Nogometaši Dinama zadržali su stopostotni učinak u Hrvatski Telekom Prvoj HNL i nakon 3. kola zahvaljujući 3:1 domaćoj pobjedi protiv Gorice

No, realnost je nešto sasvim drugo, iako je Nenad Bjelica odmarao neke od svojih najvažnijih igrača, 'modri' su bez većih problema stigli do uvjerljive pobjede. Da se razumijemo, nije to bila nimalo laka utakmica za Dinamo, imala je i Gorica svojih šansi, ali razlika u kvaliteti je ipak prevelika...

Dinamo je poveo sredinom prvog poluvremena s(p)retnim golom Danija Olma čiji je udarac s više od 20 metara u 22. minuti na putu prema vratima dodirnuo nekoga od obrambenih igrača Gorice, promijenio smjer i prevario Kahlinu.