Legendarni kapetan Manchester Uniteda okomio se na igrače: Vi ste najobičniji slabići!

Roy Keane (47) punih je 12 sezona nosio dres Manchester Uniteda, od 1997. do 2005. godine bio je kapetan 'crvenih vragova' i jedna je od najvećih legendi. Bio je beskompromisni borac, oštar i požrtvovan, nezamjenjiv na terenu. Sada je stao u obranu Josea Mourinha kojemu su, kako se sada čini, igrači 'smjestili' otkaz...

'Da se razumijemo, ja nisam najveći obožavatelj Josea Mourinha, ali ove igrače može biti sram. Pokazali su da su slabići koji se skrivaju iza svojih menadžera i trenerovih pogrešaka, a imaju i svoje ljude u medijima koji rade za njih. To je najobičniji cirkus', započeo je Roy Keane (47) koji trenutno radi kao jedan od pomoćnika u stožeru reprezentacije Republike Irske.

on mu je presudio

No, srčani je Irac i danas jedan od najobožavanijih igrača Uniteda, navijači i javnost vole čuti njegovo mišljenje, a on je na jeziku britak kao što je svojevremeno bio britak i na travnatim terenima. Za strah nije znao, 'ludi Irac' definitivno je obilježio jedno od najsjajnijih desetljeća u klupskoj povijesti pa se njegova riječ i danas cijeni. A on nije štedio aktualne igrače u svlačionici Manchester Uniteda.

'Izvukli su se s ubojstvom, tako bih ja to opisao. Što god mislili o njima činjenica je da su ga bacili pod vlak. I onda ljudi govore da se Mourinho s njima posvađao. Ma dajte, molim vas', pričao je Keane i nastavio:

'Svaki normalan trener bi se posvađao s igračem koji na pripreme dolazi s evidentnim viškom kilograma, koji se ne zalaže na treninzima i koji se služi prljavim trikovima kako bi izbjegao bilo kakvu odgovornost u igri.'

Keane se tu nije zaustavio, dapače, bio je još i oštriji.