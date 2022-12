Legendarni Eduardo da Silva otkrio nam što se govori o Dalićevoj momčadi u Brazilu i za koga navija: Evo gdje vidim priliku Hrvatske!

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od 16 sati igra utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva, a s druge strane bit će peterostruki svjetski prvaci, Brazilci, koje i na ovom turniru mnogi vide kao najvećeg favorita. No kako nam je rekao bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva, inače rođen u Brazilu, u ovakvoj utakmici nema favorita

Baš kao što su pale u vodu kada je počela utakmica Hrvatske i Japana. Jer, ruku na srce, Japan je, posebice u prvom dijelu, bio bolji i opasniji.

'Kao prvo, moram reći da je Japan strašno napredovao. A velike zasluge za njihov razvoj imaju baš Brazilci. Sjećam se da je Zico, kada je postao izbornik, poveo i puno brazilskih trenera kako bi podučili Japance. Godine 1998. bili su prvi put na Svjetskom prvenstvu, a kao što možete vidjeti, kasnije su čak četiri puta stizali do osmine finala. Vidjeli smo i protiv Hrvatske kako Japanci znaju kratkim i brzim dodavanjima izigrati protivnika', javio se iz Rija za tportal Eduardo da Silva, od milja Dudu, a koji je hrvatski dres nosio 64 puta i pritom zabio 29 golova.

Ovog puta nismo htjeli o traumi iz 2014. godine, kada u rodnom Brazilu nije dobio ni minute protiv Carioca. Ali jesmo o hrvatskom izdanju protiv Japana. Nije bilo blistavo, ali je bilo učinkovito.

'Slažem se, Hrvatska je u nekim dijelovima utakmice bila u podređenom položaju, ali imala je i perioda u kojima je bila dominantna. No najvažnije je da je znala kada treba pritisnuti. Istina, moram priznati, moglo je to i bolje. Međutim sada se više ne igra za ljepotu i dojam, već za rezultat. I znate, u Brazilu svi govore o Hrvatskoj kao o finalistu prošlog Svjetskog prvenstva, ali nitko ne spominje kako je stigla do finala, nakon tri produžetka, odnosno dva raspucavanja s bijele točke. To je sada apsolutno nevažno.'