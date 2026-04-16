Legenda Reala brutalno udarila po tragičaru: 'Taj dečko je glup'

Francuski veznjak isključen je u 86. minuti nakon što je zaradio drugi žuti karton, u trenutku kada se utakmica lomila i kada je Realu najviše trebala mirnoća. Uslijedio je potpuni raspad - Bayern je prvo izjednačio, a zatim u samoj završnici stigao i do pobjede 4:3, čime je izbacio Real iz Lige prvaka i izborio polufinale protiv PSG-a.

Camavingin potez sve je okrenuo

Posebno bolan detalj za Real jest činjenica da je Camavinga u igru ušao tek u 62. minuti, kao jedan od poteza kojim je Alvaro Arbeloa pokušao stabilizirati momčad u završnici. Umjesto toga, francuski veznjak postao je jedan od ključnih tragičara večeri.

Prvi žuti karton dobio je u 76. minuti, a deset minuta poslije i drugi, ostavivši svoju momčad s igračem manje baš u trenutku kada je trebalo sačuvati rezultat. Bio je to prijelomni trenutak utakmice i potez koji će u Madridu još dugo pamtiti.

Sneijder bez milosti: 'Taj dečko je glup'

Nakon utakmice o svemu se oglasio Wesley Sneijder i nije birao riječi. Bivši nizozemski reprezentativac i nekadašnja zvijezda Reala otvoreno je označio Camavingu kao glavnog krivca za ispadanje.

'Camavinga je glup. Znate što su igrači Real Madrida trebali napraviti nakon posljednjeg sučeva zvižduka? Trebali su otrčati u svlačionicu i tamo mu pokazati sav svoj bijes', poručio je Sneijder.

Njegova izjava izazvala je veliku pozornost jer je stigla odmah nakon utakmice u kojoj je Real imao sve u svojim rukama, a zatim u nekoliko minuta sve prosuo.

Real se raspao kada je bilo najvažnije

Do Camavingina isključenja Real je imao rezultat koji ga je držao živim i na pragu velikog uspjeha. No čim je ostao s desetoricom, momčad se počela raspadati pod pritiskom Bayerna.

Momčad iz Münchena to je odmah kaznila. Najprije je stiglo izjednačenje na 3:3, a zatim je Bayern u posljednjim sekundama preko Michaela Olisea došao do potpunog preokreta i pobjede koja ga je odvela među četiri najbolje momčadi Europe.

Za Real je ovo bolan kraj europske priče, a Camavinga će se teško tako brzo riješiti etikete igrača čija je pogreška prelomila večer. U Madridu se porazi nikad ne zaboravljaju lako, a pogotovo ne oni u kojima je prolaz bio toliko blizu.