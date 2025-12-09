Legenda o Vatrenom: 'Neoprostivi kiksevi, ali ne želim se miješati Daliću u posao'

'Kada su dovodili Ivušića otvoreno sam poručio Siliću neka ide iz kluba, traži novu sredinu. On ima sve predispozicije za veliku karijeru, morao bi još popraviti tehniku, ali to znatno ovisi o njegovom treneru', rekao je Katalinić za Sportske novosti i nastavio.

'Inače, volim putovati i gledati utakmice, bio sam tako u Danskoj, vidio neoprostive kikseve Dominika Kotarskog, a u Italiji vrhunske predstave Adriana Šempera na vratima Pise. No, ne pretendiram miješati se u posao Zlatka Dalića, neće mu biti lako odrediti tko će uz nezamjenjivog Livakovića putovati u Ameriku.'

Za posljednje utakmice u kvalifikacijama Dalić je uz Livakovića pozvao Ivušića i Kotarskog. Nakon što je otpao Ivušić, pozvan je Ivor Pandur.