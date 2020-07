LeBron James odbio na dresu nositi slogan za ravnopravnost i tako podržati borbu protiv rasizma, a za to ima i jako dobar razlog

LeBron James je odlučio da neće iskoristiti pravo da u nastavku NBA sezone u Orlandu umjesto svog imena na dresu nosi poruku za socijalnu ravnopravnost i pravednost

James i suigrači iz Los Angeles Lakersa su u četvrtak stigli u sportski kompleks Disney Worlda u Orlandu, gdje će krajem srpnja 22 momčadi nastaviti prekinutu NBA sezonu, a u subotu su održali i prvi trening, uoči kojeg je LeBron održao novinarsku video konferenciju.

'Nastavit ću raditi izvan parketa i kad razgovaram s vama - sve što činim ima svrhu, ima značenje. Ne moram imati nešto na leđima svog dresa kako bi ljudi shvatili moju misiju ili znali za što se zalažem i zbog čega sam ovdje', rekao je James te dodao da podržava sve one koji su odlučili staviti jednu od 29 poruka koje je NBA liga unaprijed odobrila.

'Mislim da je to sjajno, ali podržavam i sve one koji se nisu za to odlučili.'

NBA liga je odobrila 29 slogana, odnosno natpisa, među kojima su igrači mogli odabrati jedan koji će nositi na stražnjoj strani dresa umjesto svog imena, a na popisu su se našli: Black Lives Matter (Crni životi su važni), Say Their Names (Reci njihova imena), Vote (Glasuj), I Can't Breathe (Ne mogu disati), Justice (Pravda), Peace (Mir), Equality (Jednakost), Freedom (Sloboda), Enough (Dosta), Power to the People (Moć ljudima), Justice Now (Pravda sada), Say Her Name (Reci njeno ime), Si Se Puede (Da, ti možeš), Liberation (Oslobođenje), See Us (Vidite nas), Hear Us (Čujte nas), Respect Us (Poštujte nas), Love Us (Volite nas), Listen (Slušaj), Listen to Us (Slušajte nas), Stand Up (Usprotivi se), Ally (Saveznik), Anti-Racist (Antirasist), I Am A Man (Ja sam čovjek), Speak Up (Progovori), How Many More (Koliko još), Group Economics (Grupna ekonomija), Education Reform (Reforma obrazovanja) i Mentor.