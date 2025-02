Kuzmanović, mlad i mudar: 'To je Hrvatska koju želimo gledati'

'Slavlje se nastavlja. Ovo se mora proslaviti. Zaslužili smo to, zaslužili su to ljudi. Nakon puno godina što nismo imali dobre rezultate, sada je došao jedan pravi rezultat i mislim da ga s razlogom možemo dobro proslaviti', rekao je za RTL hrbatski golman, Dominik Kuzmanović te se osvrnuo na veličanstveni doček u Zagrebu.

Trg je eruptirao kad su rukometaši izveli neslužbenu himnu zajedno s Thompsonom. Za Kuzmanovića to je bio vrhunac dočeka.

'Jako puno nam je značio. Ovo je stvarno bilo više nego što smo mogli očekivati i sanjati. Impresionirani smo brojem ljudi koji su došli, podržali nas i feštali s nama. Zahvalni smo im, ovo je jedna uspomena koju ćemo pamtiti do kraja života, a nadam se da će u budućnosti biti prilike za još takvih događanja", rekao je hrvatski vratar.

'Drago nam je da je on uspio doći ovdje. Imali smo svoju pjesmu tijekom prvenstva i mislim da je ta pjesma ujedinila ljude. Lijepo je kad cijeli trg pjeva s tobom i veseli se. Stvarno nešto nezamislivo, mislio sam da mi se ovako nešto nikad neće dogoditi u životu, ali evo, danas se dogodilo. Dojmovi se nisu još slegli, mogli smo uživati u svakom trenutku, a poslije ćemo se toga rado sjećati.'

Dominiku je svjetsko srebro ujedno i prva medalja za Hrvatsku.

'Da, ovo je moja prva medalja u reprezentativnom dresu i stvarno jako sam ponosan na ovaj tim i na sve što je ova ekipa napravila. A ovo sve najbolje je opisati s ovim dočekom koji su nam ljudi danas pripremili. To je Hrvatska koju želimo gledati, gdje smo svi ujedinjeni i slavimo zajedno. Preponosan sam na današnji dan, na cijelo prvenstvo i na svakog od ovih dečki. Dali su apsolutni maksimum posebno oni koji su igrali s ozljedama. Kapa im do poda i svaki od nas je to zaslužio, rekao je Kuzmanović, a ostatak intervjua i što čeka rukometaše narednih dana pogledajte u video OVDJE.