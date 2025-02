Evo koji će grad i kada posebno dočekati izbornika Dagura Sigurdssona

Zadar će imati posebnu priliku da dočeka i Islanđanina Dagura Sigurdssona koji je kako je nedavno objavljeno postao Zadranin po boravištu. On je kupio mali stan u kojem planira živjeti pola godine. U Zadru se okuplja rukometna elita: od osvajača olimpijskog zlata Zdravka Miljka do braće Valčić, Zorana Gobca, nekadašnjeg predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza, do reprezentativca i osvajača četiri medalje Ivana Ninčevića koji je rukometnu karijeru zamijenio nekretninama. I bio posrednik u pronalasku stana za nekadašnjeg suigrača iz Islanda, danas hrvatskog izbornika, piše portal 057 info.