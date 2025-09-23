Kruno Jurčić kreirao novu senzaciju: Izbacio osam puta vrijedniju momčad iz Interkontinentalnog kupa

Momčad koju s klupe vodi Kruno Jurčić je u Saudijsku Arabiju stigla sa statusom velikog autsajdera. Prema Transfermarktu Al Ahli vrijedi 150 milijuna eura više, ali to im nije pomoglo. Pyramids je odigrao sjajnu utakmicu i zasluženo slavio 3:1.

Apsolutni junak susreta bio je napadač Fiston Mayele. Reprezentativac DR Konga je zabio sva tri gola svoje momčadi. Za Al Ahli je krajem prvog dijela pogodio Ivan Toney.

Pyramids je ovom pobjedom izborio polufinale u kojem čega boljeg iz ogleda predstavnika CONCACAF-a Cruz Azula i predstvnika Južne Amerike koji se tek treba utvrditi. U prvom kolu je Pyramids s 3:0 svladao Auckland City.

Ostvari li pobjedu u toj utakmici, Jurčić i Pyramids će u finale gdje će se suprotstaviti osvajaču Lige prvaka PSG-u. U svim tim susretima, Pyramids će biti veliki autsajder, ali Jurčić je već pokazao da može iznenaditi velikane. Prvotno je s Pyramidsom neočekivano osvojio Afričku ligu prvaka, a sada je priredio još jednu senzaciju.