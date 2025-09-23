'Petar Sučić ima sve karakteristike velikog igrača, u Interu će ostaviti veliki trag'

Iako je u 14. minuti bio u odličnoj poziciji za udarac prema suparničkom golu, Sučić se ipak odlučio za povratno dodavanje prema Dimarcu koji je udarcem sa 15-ak metara zatresao mrežu. Sučić je odigrao čitav susret za Inter koji je 10. sa šest bodova, dok je Sassuolo 14. s tri boda.

Novu odličnu utakmicu donedavnog igrača Dinama je u MAXSportovoj emisiji 'Vikend Vatrenih' komentirao Mario Cvitanović. On je itekako nahvalio Sučića poručivši da ima sve karakteristike velikog igrača.

'Petar Sučić ima jednu jako dobru karakteristiku što se nama trenerima jako sviđa. To je da je izrazito inteligentan, izrazito dobro razumije igru. Osjeća prostor i kada gdje treba doći. Ima jako dobar tajming, odličnu završnicu te precizan i čist pas. Ima sve karakteristike vrhunskog igrača te mislim da će u Interu sigurno ostaviti duboki trag. Za razliku od nekih igrača koji su otišli ranije, sazrio je', rekao je Cvitanović.