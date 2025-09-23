DRAMA NA VRHUNCU

Derbiju u BiH prijeti skandal! Sarajevo: Ako nema mjesta za naše navijače, nema ni za nas

23.09.2025 u 21:12

Nogometni klub Sarajevo oglasio se priopćenjem uoči gradskog derbija protiv Željezničara, poručivši kako članovi Uprave i zaposlenici neće prisustvovati utakmici na Grbavici ukoliko njihovim navijačima ne bude omogućen dolazak.

U klubu naglašavaju da ponuda domaćina nije ispunila zahtjeve i standarde Bordo navijača te da ne žele ignorirati poruku koju takva odluka nosi:

‘FK Sarajevo nisu samo uprava i igrači, nego prije svega navijači. Ako za njih nema mjesta na stadionu, nema ga ni za nas. Ovo je treći put u sezoni da je našoj Bordo porodici uskraćena prilika da bude uz svoju momčad. To nije puka statistika, nego poruka koju ne možemo i nećemo ignorirati. Zbog toga, predsjednik, Uprava i uposlenici FK Sarajevo neće prisustvovati utakmici na Grbavici. Naša mjesta su uz našu publiku, ma gdje oni bili.’

Sarajevo je dodatno istaknulo razočaranje što će derbi izgubiti pravi duh zbog prazne tampon zone umjesto navijača:

‘Činjenica da grad Sarajevo ostaje bez atmosfere derbija zbog nekoliko stotina ulaznica više, koliko iznosi tampon zona, razočarenje je za sve ljubitelje nogometa. Kad se igra na Koševu, Željezničaru ćemo, uz suglasnost institucija, otvoriti tribine u punom kapacitetu. To je naš standard i način na koji čuvamo vrijednosti sporta. Nogomet bez navijača gubi smisao, a mi ne pristajemo biti dio takve igre.’

Sažeci Hrvatske nogometne lige

