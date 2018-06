Kovačić šokirao Španjolce usred SP-a: Želim otići iz Real Madrida!

Mateo Kovačić priznao je u intervjuu za Marcu da želi više igrati i da bi bilo najbolje da napusti redove Real Madrida...

Podsjetimo, 24-godišnji daroviti veznjak osvojio je s madridskim klubom tri Lige prvaka u nizu, no nije zaigrao niti minute u tri finala pod Zinedineom Zidaneom.

Ovog ljeta Francuz je napustio klupu Reala, a preuzima je Julen Lopetegui pa bi se možda mogao promijeniti status Kovačića unutar momčadi, no čini se da on ne vjeruje da će se to dogoditi.

'Volim nogomet i želim igrati. Ako ne igram, nisam sretan. Želim priliku biti prvotimac u nekoj drugoj momčadi,' izjavio je Mateo Kovačić u intervjuu za uglednu španjolsku Marcu usred Svjetskog prvenstva.

Kovačić je i u hrvatskoj reprezentaciji i dalje čvrsto na klupi, a vjeruje da je upravo neigranje redovito u Realu glavni razlog što mu niti Zlatko Dalić ne daje poštenu minutažu.

Priznanje da želi otići iz Madrida izazvat će stampedo među bogatim talijanskim i engleskim klubovima koji su ga pokušali odvući iz Reala i ranije.

Ako ništa, protiv Islanda u posljednjoj utakmici grupne faze SP-a Kovačić bi trebao biti prvotimac, što će ga malo odobrovoljiti...