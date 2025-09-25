Čak se i Turci čude ovoj odluci suca sinoć na Maksimiru; pogledajte veliku pogrešku

Pred svojim navijačima u Maksimiru, Zagrepčani su s 3:1 svladali turskog velikana Fenerbahče. Junak je bio Dion Drena Beljo s dva pogotka, dok je jedan dodao Mounsef Bakrar .

U velikom slavlju nakon pobjede je ispod radara prošla jedna odluka francuskog suca Jeromea Brisarda iz prvog dijela. Radi se o 45. minuti kada je žuti karton zaradio Moris Valinčić.

Na usporenoj snimci se jasno vidi kako je Archie Brown zapravo itekako nagazio Valinčića. No, Brisard je situaciju vidio drugačije i dodijelio žuti karton igraču Dinama. Situaciju pogledajte OVDJE.

Žuti karton Valinčiću se brzo proširio i društvenim mrežama gdje se ni navijači Fenerbahčea nisu mogli načuditi odluci suca.