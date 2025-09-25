Fenerbahče zbog Dinama smjenjuje trenera?

Fenerbahče je Europsku ligu otvorio porazom od Dinama u Zagrebu (3:1), a turski mediji već ozbiljno dovode u pitanje budućnost trenera Domenica Tedesca.
Tedesco, koji je na klupu Fenerbahčea stigao nedavno nakon odlaska Josea Mourinha, iznenadio je turske analitičare postavom protiv Dinama. Na desni bok postavio je Caglara Soyuncua, dok je Nelson Semedo zaigrao kao zadnji vezni.
Bio je to njegov četvrti susret na klupi Fenera i prvi poraz. Tedesco je debitirao pobjedom 1:0 protiv Trabzonspora, nakon čega je upisao dva remija kojima je razljutio navijače – protiv Alanyaspora (2:2) i Kasimpase (1:1). Neuspješan europski start dodatno je uzdrmao njegov status, a već idući prvenstveni ogled protiv Antalyaspora proglašava se presudnim. Ako kritike ne prestanu, turski mediji pišu da bi uoči reprezentativne stanke moglo doći do rastanka, a kao potencijalna rješenja spominju se Aykut Kocaman i Volkan Demirel.
Sam Tedesco nakon susreta poraz je komentirao ovim riječima:
‘Morali smo pokazati reakciju. Po pitanju tempa i presinga bili smo dobri. Dobro smo ušli u utakmicu, ali primili smo golove koje nismo smjeli primiti. Vidim napredak u tempu i pritisku u odnosu na ranije utakmice, a i loptu smo duže držali u posjedu. Moramo dobivati više duela, izgubili smo ih previše. Pozicije Caglara i Semeda nisu bile problem. Ako pogledate igru i golove koje smo primili, sve će vam biti jasno.’