Fenerbahče zbog Dinama smjenjuje trenera?

Tedesco , koji je na klupu Fenerbahčea stigao nedavno nakon odlaska Josea Mourinha , iznenadio je turske analitičare postavom protiv Dinama. Na desni bok postavio je Caglara Soyuncua , dok je Nelson Semedo zaigrao kao zadnji vezni.

Bio je to njegov četvrti susret na klupi Fenera i prvi poraz. Tedesco je debitirao pobjedom 1:0 protiv Trabzonspora, nakon čega je upisao dva remija kojima je razljutio navijače – protiv Alanyaspora (2:2) i Kasimpase (1:1). Neuspješan europski start dodatno je uzdrmao njegov status, a već idući prvenstveni ogled protiv Antalyaspora proglašava se presudnim. Ako kritike ne prestanu, turski mediji pišu da bi uoči reprezentativne stanke moglo doći do rastanka, a kao potencijalna rješenja spominju se Aykut Kocaman i Volkan Demirel.

Sam Tedesco nakon susreta poraz je komentirao ovim riječima:



‘Morali smo pokazati reakciju. Po pitanju tempa i presinga bili smo dobri. Dobro smo ušli u utakmicu, ali primili smo golove koje nismo smjeli primiti. Vidim napredak u tempu i pritisku u odnosu na ranije utakmice, a i loptu smo duže držali u posjedu. Moramo dobivati više duela, izgubili smo ih previše. Pozicije Caglara i Semeda nisu bile problem. Ako pogledate igru i golove koje smo primili, sve će vam biti jasno.’