Evo kako je Dalić komentirao novitet FIFA-e koji iritira navijače na ovom SP-u

sp u nogometu

Evo kako je Dalić komentirao novitet FIFA-e koji iritira navijače na ovom SP-u

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 22.06.2026 22:06
  • Objavljeno 22.06.2026 u 22:06
Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Uoči ključne utakmice protiv Paname, izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije na kojoj se, među ostalim, dotaknuo i stanke za hidrataciju, teme o kojoj se posljednjih dana dosta govori.

Na pitanje kako gleda na takve prekide tijekom utakmice, Dalić je ponudio vrlo odmjeren odgovor.

'Puno se priča o tome. Nekad koristi, nekad ne. Kad imaš inicijativu i kad si dobar, takva pauza može pokvariti momentum utakmice. S druge strane, kad si u krizi i treba ti predah, onda je dobrodošla. Sve u svemu, ne mogu to previše komentirati. Ima i dobrih i loših strana', rekao je Dalić o novitetu koji iritira navijače na svakoj utakmici na SP-u.

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