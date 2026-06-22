Evo kako je Dalić komentirao novitet FIFA-e koji iritira navijače na ovom SP-u

Na pitanje kako gleda na takve prekide tijekom utakmice, Dalić je ponudio vrlo odmjeren odgovor.

'Puno se priča o tome. Nekad koristi, nekad ne. Kad imaš inicijativu i kad si dobar, takva pauza može pokvariti momentum utakmice. S druge strane, kad si u krizi i treba ti predah, onda je dobrodošla. Sve u svemu, ne mogu to previše komentirati. Ima i dobrih i loših strana', rekao je Dalić o novitetu koji iritira navijače na svakoj utakmici na SP-u.