Pandemija koronavirusa uzrokovala je financijske probleme i u hrvatskim nogometnim prvoligašima, ali izgleda da je najteže zaprešićkom Interu koji je iznenada ostao bez investitora

Ni Toplak nije otišao pun gorčine, i sam je priznao da je to najbolje za klub zbog teške financijske situacije, a na njegovo mjesto je došao stručnjak Željko Petrović kojeg su postavili investitori koje je predvodio menadžer Velibor Kvrgić, a on je javnosti poznat i kao osoba koja vodi brigu o karijeri napadača Komnena Andrića u Dinamu.

Sve je izgledalo idilično, kapnuo je novac, direkotor Laljak mogao je malo odahnuti. Ali samo malo... Svijet je potresla pandemija koronavirusa, a nastradao je i sport. I hrvatski prvoligaši stegli su remen, krenulo se s rezanjem plaća, smanjivanjem drugih troškova, ali pravi šok dogodio se u Zaprešiću.

'Div iz predgrađa' ostao je odjednom bez trenera Željka Petrovića i privatnih investitora okupljenih oko menadžera Velibora Kvrgića. 'Na žalost, moj je posao u Interu završen. Nazvao me Kvrgić i rekao mi je da zbog neizvjesne situacije uzrokovane koronavirusom više nije u mogućnosti sa svojim partnerima investirati u klub. Moj je ugovor, inače, trajao do 30. svibnja, no budući da više neće financirati klub, a oni su me i doveli, rekli su mi da ne mogu ostvariti ono što su obećali, te da je ovaj sporazumni raskid najbolje rješenje u ovako teškoj situaciji', rekao je za Sportske novosti Petrović.

Interovi igrači su u šoku, a neki od njih doveli su upravo novi investitori pa bi i oni mogli pobjeći s broda koji se opasno nakrenuo.

Najteže je sigurno direktoru Laljku koji se više od dva desetljeća bori da održi Inter i spasi ga od bankrota. I kada je već pomislio da je našao potreban mir opet će morati pronaći neko rješenje, a to je u ovim vremenima teška misija.