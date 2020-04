Europska nogometna federacija (UEFA) odlučna je da se aktualna sezona, koja je u gotovo svim europskim zemljama prekinuta sredinom prošlog mjeseca zbog pandemije koronavirusa, mora završiti značilo to i igranje tijekom srpnja i kolovoza

Radna skupina UEFA-e radi na scenarijima prema kojima bi se aktualna sezona, koja bi u normalnim okolnostima trebala završiti do 30. lipnja, mogla produžiti na srpanj i kolovoz, a jedna od opcija je i da se natjecanja u eurokupovima nastave nakon što krenu domaća prvenstva.

Hrvatska broji do sad 1.222 zaražene osobe koronavirusom, a umrlo ih je 17.

U HNS-u su razmotrili nekoliko opcija kalendara natjecanja. S obzirom na to da je daljnji tijek epidemije koronavirusa nepredvidiv, Izvršni odbor HNS-a usvojio je tri inačice izmjene kalendara natjecanja.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) je 18. ožujka donio odluku po kojoj se sezona mora završiti do 28. lipnja, međutim situacija se nakon toga bitno promijenila i kao novi krajnji termin spominje se 1. kolovoza. UEFA je izašla u susret klubovima, pa su nacionalni savezi dobili prostora i vremena da regularno završe sezonu.

U Italiji je do sada 132.000 oboljelih od coronavirusa, a preminulo je više od 16.500 ljudi.

Vodeći Juventus ima 63 boda, slijedi Lazio sa 62, treći je Inter s 54 boda, Atalanta ima 48, a peta je AS Roma sa 45 bodova. U Serie B direktno ispadaju tri zadnja kluba, a trenutačno su na tim pozicijama Lecce (25), SPAL (18) i Brescija (16). U opasnoj zoni su i Udinese (28), Torino (27), Sampdroa (26) i Genoa (25).

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Gabriele Gravina je tijekom gostovanja u emisiji talijanske državne televizije RAI izjavio kako bi ovosezonsko prvenstvo u Serie A moglo trajati sve do listopada.

Talijansko nogometno prvenstvo prekinuto je 9. ožujka, a do kraja sezone ostalo je za odigrati još 12 kola. Također, trebaju se odigrati još četiri zaostale utakmice iz veljače, te uzvratni susreti polufinala kupa.

Talijanski ministar sporta, Vincenzo Spadafora, objavio je da postoji poseban plan za nastavak sportskih aktivnosti u svibnju. Međutim, čini se kako je vodstvo Serie A odustalo od prvotnog plana da se prvoligaška sezona nastavi krajem svibnja, te je odlučilo da će se natjecanje nastaviti kada to dozvole zdravstveni uvjeti u Italiji, koja spada među zemlje koje su najviše pogođene pandemijom koronavirusa.

Bundesliga je prekinula s natjecanjem sredinom ožujka i neće biti nastavka najmanje do 30. travnja. Do kraja prvenstva ostalo je devet kola. Neki od klubova već su počeli s prilagođenim treninzima, a među njima je i lider Bayern, koji nakon 25 odigranih kola ima četiri boda prednosti ispred drugoplasirane Borussije Dortmund.

Prije nekoliko dana La Liga je predložila da se utakmice igraju svakih 48 sati kada se nastavi sezona, no Sindikat nogometaša (AFE) nije sklon takvom rješenju jer bi moglo negativno utjecati na zdravlje igrača.

Španjolski nogometni savez (RFEF) odlučan je spasiti ovu sezonu čak i ako se nastavak početka svibnja čini malo vjerojatnim. Prema posljednjim vijestima nastavak natjecanja bi mogao krenuti koncem svibnja i to bez gledatelja.

Englezima je do kraja prvenstva ostalo devet kola, a Liverpool vodi sa 82 boda, čak 25 bodova prednosti pred Manchester Cityjem i "Redsima" trebaju još samo tri pobjede kako bi i matematički osigurali titulu, prvu nakon 30-godišnje suše.

Prema postojećim propisima, engleska nogometna sezona "prestaje najkasnije do 1. lipnja", ali FA-a je omogućio produljenje tog roka.

Sportska natjecanja u Engleskoj su suspendirana do konca travnja. Vodstvo Premier lige pod svaku cijenu želi završiti sezonu, a na 'otoku' se nadaju kako će to biti moguće u lipnju i srpnju.

U Francuskoj su nogometni stadioni zatvoreni do 15. travnja, no očekuje se kako će se zabrana produžiti. Pandemija koronavirusa stvara zagonetku francuskom nogometu i zasad odgovorni nemaju pojma kakav bi mogao biti odgovor.

BELGIJA

Belgijska nogometna liga predložila je konačni prekid prvenstva prihvativši trenutačno stanje na ljestvici po kojem bi Club Brugge, u čijim redovima igra povremeni hrvatski reprezentativac Matej Mitrović, postao belgijskim prvakom.

Odluka Pro lige mora biti ratificirana 15. travnja na sastanku 24 kluba koji imaju pravo glasa, no njih 17 već je prošli tjedan zatražilo otkazivanje sezone.

Ako se prihvati odluka Upravnog vijeća lige, Belgija bi postala prva europska zemlja u kojoj je nogometno prvenstvo završilo. Club Brugge se nakon 29 kola nalazi na vrhu ljestvice sa čak 15 bodova više od drugoplasiranog Genta.

Što se tiče finala Kupa između Club Bruggea i Antwerpena, njegova sudbina je i dalje neizvjesna. Baš kao i kvalifikacije za u plasman u prvu ligu.

UEFA je odluku Belgijanaca procijenila 'preuranjenom' i neopravdanom, zaprijetivši ozbiljnim sankcijama poput izbacivanja klubova iz Europe. Belgijski nogometni savez (URBSFA) je potom objavio kako su na pragu 'konstruktivnog rješenja'.

Predsjednik URBSFA Mehdi Bayat kazao je kako je razgovarao s čelnikom UEFE Aleksanderom Čeferinom, te da su na pragu rješenje koje će predstaviti Izvšnom odboru UEFE, ali nije precizirao o kakvoj se ideji radi.

Belgija bilježi 22.000 oboljelih i 2.000 smrti od koronavirusa.

NIZOZEMSKA

Nizozemska vlada produžila je trajanje mjera usmjerenih na borbu protiv širenja koronavirusa do 28. travnja, a to znači da će profesionalni nogomet u toj zemlji mirovati do 1. lipnja.

Aktualni prvak i najtrofejniji nizozemski klub Ajax prvi je predložio otkazivanje ostatka sezone, a podržali su ga i AZ Alkmaar, koji trenutačno s Ajaxom dijeli prvo mjesto na ljestvici s istim brojem bodova, te četvrtoplasirani PSV Eindhoven. Jedini klub iz vodeće četvorke koji se nije izjasnio za prekid natjecanja je trećeplasirani Feyenoord u kojem smatraju kako je bolje pričekati kako će se stvari odvijati u sljedećih nekoliko tjedana.

Iz Nizozemskog nogometnog saveza (KNVB) su objavili kako će slijediti naputke UEFA-e u pokušaju završetka sezone značilo to i nastavak sezone sredinom lipnja.

U Savezu se nadaju da bi prvenstvo moglo završiti do 3. kolovoza, ali uz uvjet da im Ministarstvo zdravstva upali zeleno svjetlo. Lošiji scenarij je proglasiti završetak sezone što bi značajno utjecalo na financijsko stanje klubova.

Osam kola prije kraja prvenstva na vrhu su Ajax i AZ Alkmaar sa 56 bodova, treći je Feyenoord sa 50, a četvrti je PSV Eindhoven sa 49 bodova.

U Nizozemskoj je 19.000 oboljelih i 2.000 smrti.

RUSIJA

Ruski nogometni savez (RFU) je odlučio produljiti prekid prvenstva do 31. svibnja zbog pandemije koronavirusa.

Savez je 10. ožujka donio odluku da se prvenstvo prekine do 10. travnja, no sada je zbog nezaustavljivog širenja koronavirusa taj datum pomaknut.

Nakon 22 kola vodi Zenit (50) ispred moskovskog Lokomotiva (41) i Krasnodara (41).

Prema posljednjim podacima u Rusiji je zabilježeno 7.500 slučajeva koronavirusa i 58 preminulih.