Katalonci se raspisali o 'slučaju Rakitić': Razlaz s Barcom ipak neminovan?

Dnevnici El Mundo Deportivo i Sport pišu kako bi Ivan Rakitić u siječnju trebao napustiti Barcelonu i karijeru nastaviti u Juventusu, što se umalo dogodilo već tijekom ljeta…

Mislili smo da će sapunica o Ivanu Rakitiću i njegovom navodnom odlasku iz Barcelone završiti s posljednjim danom prijelaznog roka, ali prevarili smo se.

Ovih dana klubovi u cijeloj Europi imaju zabranu kupovanja nogometaša koji nisu slobodni na tržištu, ali o našem 31-godišnjem veznjaku već se piše kao budućem igraču Juventusa i to već od zime.

Katalonski dnevnik Sport naziva to 'slučaj Rakitić' te naglašava kako je poznato da je Ivan pristao na uvjete prelaska u torinski klub već ovog ljeta, ali se klubovi nisu uspjeli dogovoriti, ali to bi se moglo promijeniti do siječnja.

Dnevnik El Mundo Deportivo pak tvrdi kako je Juventus ponudio Barceloni razmjenu u kojoj bi uzeo Rakitića i dao Federica Bernardeschija, ali bi od Katalonaca u tom poslu još tražio 23 milijuna eura.

U svakom slučaju, Rakitićev prijatelj u jednoj radijskoj emisiji je u ponedjeljak otkrio kako je Ivana pogodilo što je služio kao valuta pri pregovaranju svom klubu ovog ljeta, a nije zadovoljan ni statusom koji trenutno ima kod Valverdea. Naime, nakon što je dvije sezone bio jedan od najkorištenijih nogometaša u Barceloni, sada je pao duboko na klupu.

Zbog toga ne treba isključivati transfer već tijekom zime, ali bilo bi dobro neko ga vrijeme pustiti na miru, jer očito mu glasine kvare raspoloženje i onemogućuju fokus na nogomet, za što je dokaz i otkazivanje nastupa hrvatskoj reprezentaciji protiv Slovačke i Azerbajdžana…