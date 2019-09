Izbornik Dalić u okršaj sa Slovacima ulazi s jednim, jedinim ciljem

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od 20.45 sati u Trnavi igra utakmicu protiv Slovačke u sklopu kvalifikacija za odlazak na Euro 2020. godine

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dan uoči ogleda protiv Slovačke u kvalifikacijama za EP 2020. godine nije želio otkriti sastav, ali je najavio hrabru igru hrvatske vrste.

'Bit će to ofenzivni sastav, napast ćemo, nećemo kalkulirati,' poručio je Dalić najavivši kako očekuje sličnu utakmicu kao protiv Mađarske.

>> Luka Modrić nije mogao izbjeći pitanje o Ivanu Rakitiću, a njegov je odgovor prilično znakovit

'Protiv Mađarske nismo bili dovoljno motivirani i agresivni to nam se ne smije ponoviti. Bila nam je to jako dobra i velika škola. Nismo bili dovoljno motivirani i agresivni, to nam se ne smije ponoviti protiv Slovačke. Očekujem istu utakmicu. Ovoga puta moramo biti odgovorni. Svi igraju protvi svjetskog doprvaka na svom maksimumu,' poručio je Dalić na konferenciji održanoj na stadionu Anton Malatinsky u Trnavi.