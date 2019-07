Kapetan 'topnika' odbio putovati na pripreme u SAD; kao moguća zamjena spominje se Dejan Lovren...

Arsenal se u ovom prijelaznom roku pokušava 'pokrpati' jer proračun za pojačanja baš i nije izdašan, pa niti nisu računali na to da će imati problema s aktualnim igračkim kadrom. No, problem im stvara onaj od koga su to najmanje očekivali, nezadovoljni kapetan Laurenta Koscielny

Momčad Arsenala je na put za SAD morala krenuti bez kapetana Laurenta Koscielnyja (33). Francuski se internacionalac, koji je u Arsenalu još od 2010. godine, pobunio jer ga klub ne želi prodati...

'Razočarani smo ponašanjem Laurenta, koje se protivi našim uputama. Sljedeće priopćenje o ovom problemu bit će nakon što riješimo isti', kratko su priopćili su Arsenala. Problem je nastao u trenutku kad je Koscielny, koji s 'topnicima' ima ugovor do 2020. godine, poželio vratiti se u Francusku. Sve je već bilo praktički dogovoreno s Bordeauxom, ali je Arsenal navodno u posljednjem trenutku za njega tražio čak 10 milijuna eura odštete.