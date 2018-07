Kapetan Rijeke dobio nemoralnu ponudu iz Francuske, no i Serie A mu nudi veliki izazov

Filip Bradarić napušta Rujevicu, to je sigurna stvar, no pitanje je samo u kojem će klubu kapetan Rijeke nastaviti karijeru. Službeno, ponuda francuskog velikana Bordeauxa je čak i viša od onoga što su čelnici Rijeke očekivali, ali u igri je i dalje talijanski Cagliari...

S reprezentacijom je na SP-u u Rusiji osvojio svjetsko srebro, a sad je pred kapetanom Rijeke Filipom Bradarićem (26) transfer karijere. I sam predsjednik kluba s Rujevice Damir Mišković potvrdio je kako Bradarić definitivno odlazi, a cijeli bi transfer trebao biti zgotovljen do kraja tjedna.

Problem je samo odlučiti u kojem smjeru krenuti. U klub su stigle dvije konkretne ponude, tako Novi list navodi da je francuski velikan Bordeaux ponudio ukupno čak 8,5 milijuna eura. Sam transfer iznosio bi oko 6,5 milijuna eura, a ostala dva milijuna vezana su uz razne bonuse.

Deset posto od tog transfera ostalo bi Bradariću, jedan dio pripada i Hajduku na ime naknade za razvoj igrača, a glavnina novca ipak ide u Rijekinu blagajnu. Bio bi to drugi najveći transfer Rijeke u klupskoj povijesti, više je od Bradarića donio tek Andrej Kramarić, za njega je od Leicestera Rijeka dobila odštetu od oko 10 milijuna eura!

No, kapetan Rijeke još dvoji jer na stolu ima ponudu talijanskog prvoligaša Cagliarija. Na Sardiniji bi mogao igrati uz bivšeg kapetana hrvatske reprezentacije Darija Srnu (36), to je jedini 'adut' ponude iz Serie A. Bradariću je Italija nešto 'bliža i draža', no dojam je kako je bliže odlasku u Francusku. Bordeaux je ipak ambicioznija momčad...