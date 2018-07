Talijanski liječnici ostali u čudu: Ovaj nije normalan, to jednostavno nije ljudski...

Cristiano Ronaldo (33) prošlog je tjedna bez problema prošao liječničke testove u Torinu i potpisao ugovor s Juventusom. Sada je objavljen dio rezultata njegovog 'sistematskog pregleda', a tamošnji liječnici još se nisu oporavili od šoka

Znamo i to da je fanatik sportskog života, no sada su na vidjelo izašli dijelovi nalaza nakon što je u Torinu odradio sistematski pregled uoči potpisivanja ugovora s Juventusom. Talijanski mediji navode kako su liječnici u privatnoj klinici gdje je pregled i odrađen jednostavno ostali u čudu. Ni danas im nije jasno kako jedan 33-godišnjak može biti u tako savršenoj fizičkoj formi.

Dakle, profesionalni sportaši u naponu snage imaju 10 do 11 posto tjelesne masnoće, a Ronaldo je sada na - sedam posto! S druge strane, prosječni sportaš profesionalac ima najviše 46 posto mišićne mase tijela, dok je Cristiano Ronaldo na - 50 posto! Čovjek je doslovno sazidan od mišića!

Talijanski su liječnici u privatnoj torinskoj klinici zaključili kako to jednostavno - nije ljudski. Jer Ronaldu su 33 godine, a njegovo je trenutno fizičko stanje kao da je 20-godišnjak u naponu snage. Da, ispada kao da je Portugalac desetak do petnaest godina mlađi nego što to u stvari je...