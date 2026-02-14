Kakve riječi olimpijskog pobjednika Prevca, a onda se još nadovezao i brat

Prošle godine osvojio je naslov svjetskog prvaka i postao svjetski rekorder. Početkom ove godine bio je pobjednik Novogodišnje turneje, a uskoro bi trebao osvojiti i Svjetski kup. A između svega toga Domen Prevc došao je i do najvećeg uspjeha – postao je olimpijski prvak u pojedinačnoj konkurenciji.

Najmlađi od braće Prevc osvaja sve što se osvojiti može. I čini se da ni sam još ne može do kraja shvatiti što mu polazi za rukom, unatoč svim pobjedama i uspjesima na koje je već navikao.

Potvrđuju to i njegove prve javne riječi u ulozi olimpijskog prvaka.

'Ne znam, sad imam osjećaj kao da gledam film, nešto se događa, a ja iza stakla promatram što taj dječak Domen radi. Stvarno nešto čarobno, prekrasno. Još malo drame zbog napada u drugoj seriji. I meni je ova utakmica bila užitak jer sam završio na način na koji jesam', rekao je Domen Prevc u kameru nacionalne televizije.

Riječi su to koje stvarno prolaze kroz kožu. I kožu starijeg brata Ceneta Prevca, koji odmah nakon završetka natjecanja na komentatorskom mjestu nacionalne televizije nije uspio zadržati suze.

Kad se nakon nekoliko minuta pribrao, Cene se sjajno nadovezao na Domenovu izjavu:

'Domen me malo nasmijao tom izjavom. Eh, Domen – taj dječak si ti.'