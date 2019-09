Kako bi Mike Tyson prošao da je pristao na takvu ponudu? Evo što kaže nekada najopakiji čovjek na planeti

Već duže vremena postoji priča kako je Mike Tyson bio blizu dolaska u UFC, čak i da je 1995. godine imao službenu ponudu, pokraj koje se ipak odlučio vratiti boksu. Zbog toga vrlo zanimljivo zvuči njegovo razmišljanje o tome kako bi prošao da je slučajno odlučio ring zamijeniti kavezom

Tako se pojavilo pitanje o tome kako bi Mike Tyson prošao kao UFC borac. Iza svega toga svoji zanimljiva priča. Naime, 1995. godine Tysonu je bio ponuđen dolazak u UFC i borba na UFC 6 priredbi protiv Tanka Abbotta. Iron Mike trebao se vratiti borilačkom sportu nakon četiri godine, tijekom kojih je odlužio zatvorsku kaznu i bila je to zanimljiva opcija, piše Fight Site .

Ipak, vratio se boksu putem meča protiv Petera McNeeleya te je s vremenom došao do velikih okršaja protiv Evandera Holyfielda i Lennoxa Lewisa. U istima ipak nije slavio, no zaradio je velik novac u tom svom drugom dijelu karijere. No, što bi bilo da je odabrao UFC?



'Ne znam što bi se dogodilo da sam otišao UFC. Gledao sam ga nekoliko puta u to vrijeme i primijetio sam kako ljudi gaze drugim ljudima po stopalima. A ja imam najgora stopala na svijetu. Da mi netko stane na njih, vjerojatno bih istog trenutka tapkao. Uopće ne sumnjam kako bih samo odustao', rekao je Tyson.