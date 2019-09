Tyson Fury pokazao da je kralj; čovjek koji mu je spasio milijune otkrio nepoznat detalj

Tyson Fury bio je nevjerojatno blizu iznenađujućeg poraza od Otta Wallina. Zapravo, njega ga je spasio fantastičan rad njegovog 'cutmana' Jorgea Capetilla, koji je nakon svake runde uspješno zatvarao veliku posjekotinu iznad njegovog desnog oka. Na kraju je Fury to znao i kvalitetno nagraditi, jer spomenuti Meksikanac mu je doslovno spasio desetke milijuna dolara buduće zarade

Velika količina krvi nalazila se na licu Tysona Furyja nakon svake od posljednjih devet rundi meča koji je proteklog vikenda odradio protiv Otta Wallina. 'Gipsy King' bio je na rubu nesretnog poraza, no onda se ukazao izvjesni Jorge Capetillo. Fury je teško mogao znati koliko dobru odluku radi u trenucima kad je odlučio angažirati ovog meksičkog trenera boksa, koji u slobodno vrijeme radi kao 'cutman'. Upravo on se fantastično pobrinuo za posjekotinu iznad desnog oka, koju mu je Wallin u trećoj rundi otvorio lijevom rukom. I on je zapravo tijekom tog meča vodio jednu svoju osobnu borbu, piše Fight Site .

'Posjekotina je bila strašno duboka. Pokušao sam prvo zatvoriti kožu. Zapravo, pokušao sam ju sakriti da doktori ne mogu vidjeti kolika je zapravo, budući da je bila strašno široka i dugačka. Zapravo, pobrinuo sam se da kad bude udaren, vazelin zapravo uđe unutra. Bilo je važno zatvoriti posjekotinu da krv ne bi potekla u oko. Znao sam da u tom slučaju doktori mogu zaustaviti meč, a mogao je i sudac. Posjekotina je morala ostati pravilna i čista jer onda ne dolazi do većeg krvarenja. U tom slučaju sam vjerovao kako će mu dozvoliti da se bori rundu po rundu. Znao sam da pobjeđuje i znao sam koliko je dobar. Zbog toga je bilo cilj zadržati ga u meču. Doktor i sudac su pogledali i dozvolili mu nastavak. No, bit ću vam iskren. Bila je to najveća posjekotina koju sam vidio u životu', rekao je Capetillo u razgovoru za TMZ.

Furyjev otac je u svom komentaru meča naglasio kako je Cutman najzaslužnija osoba za pobjed njegovog sina. Isti je dodao kako bi neki drugi protivnici iskoristili činjenicu da se Tyson devet rundi bori s toliko velikom posjekotinom. Toga je svjestan bio i sam boksač koji je Capetillu zahvalio, ali ga i bogato nagradio zbog kvalitete njegove usluge.

'U svlačionici je došao, zagrlio me jako snažno i rekao mi kako me voli. Zahvalio mi je na trudu koji sam uložio i na dobro obavljenom poslu, zahvaljujući kojem je on uspio ostati u meču. Pružio mi je puno ljubavi. Dao mi je i financijski bonus. Vidio sam ga u nedjelju ujutro kod njega kod kuće. Došao sam vidjeti kako je, a on je bio jako zahvalan i sretan. On je sjajan čovjek. Pobrinuo se za mene dobrim bonusom', dodao je ovaj neočekivani junak.