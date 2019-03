Juventus preživio pakao San Paola; dva crvena kartona, promašeni penal i - pobjeda 'stare dame'

U derbiju 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva vodeći Juventus je kao gost svladao drugoplasirani Napoli 2:1 i tako povećao svoju prednost na 16 bodova...

Juventus je u 39. minuti stigao do drugog gola. Nakon kornera Emre Can zabija za 2:0.

Napoli je nastavio napadati, a to im se isplatilo u 61. minuti kad na 2:1 smanjuje Jose Callejon. Uzbuđenjima tu nije bio kraj, Napoli je pritiskao, imao je posjed lopte (62:38 posto) i to se još jednom isplatilo. U 83. minuti Napoliju je dosuđen penal nakon što je Alex Sandro igrao rukom. No, Lorenzo Insigne nije uspio zabiti, njegov je udarac završio u stativi.

Bivši hrvatski napadač Mario Mandžukić igrao je za Juventus do 74. minute, a treba istaknuti kako je Napoli dominirao - imao je 12 kornera (Juve samo četiri), domaćin je čak 21 put pucao na gol Juventusa koji je na kraju sakupio samo šest šuteva...

Juventus sada ima 72 boda, a Napoli 56.