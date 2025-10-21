Nevjerojatni rezultati u Ligi prvaka: Bayer primio sedam komada, Napoli šest, pobjeda Kovača...

PSG je sa 7:2 svladao Bayer u Leverkusenu, a Inter sa 4:0 Union Saint-Gilloise u Bruxellesu. Strijelci za Parižane bili su Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvarachelija (44), Nuno Mendes (50), Dembele (66) i Vitinha (90), dok je za domaće uspješan bio Garcia (38-11m, 54).

Inter je do pobjede stigao pogocima Dumfriesa (41), Lautara (45+1), Calhanoglua (53-11m) i Esposita (76). Petar Sučić igrao je za Inter od 59. minute.

Stopostotni učinak zadržao je i Arsenal 4:0 domaćom pobjedom protiv madridskog Atletica uz golove Gabriela (57), Martinellija (64) i Gyokeresa (67, 70).

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City kod kojega je Mateo Kovačić u igru ušao u 57. minuti u gostujućoj 2:0 pobjedi protiv Villarreala. Strijelci za City, koji sada ima sedam bodova, bili su Haaland (17) i Bernardo Silva (40).