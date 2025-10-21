LIGA PRVAKA

Nevjerojatni rezultati u Ligi prvaka: Bayer primio sedam komada, Napoli šest, pobjeda Kovača...

A.H./Hina

21.10.2025 u 22:57

Niko Kovač
Niko Kovač Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Aktualni europski prvaci, nogometaši Paris SG-a te aktualni doprvaci, igrači milanskog Intera zadržali su stopostotni učinak u ovosezonskom izdanju Lige prvaka i nakon 3. kola uvjerljivim gostujućim pobjedama.

PSG je sa 7:2 svladao Bayer u Leverkusenu, a Inter sa 4:0 Union Saint-Gilloise u Bruxellesu. Strijelci za Parižane bili su Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvarachelija (44), Nuno Mendes (50), Dembele (66) i Vitinha (90), dok je za domaće uspješan bio Garcia (38-11m, 54).

Leverkusen - PSG 2:7 / 21.10.2025. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Arenasport

Inter je do pobjede stigao pogocima Dumfriesa (41), Lautara (45+1), Calhanoglua (53-11m) i Esposita (76). Petar Sučić igrao je za Inter od 59. minute.

Stopostotni učinak zadržao je i Arsenal 4:0 domaćom pobjedom protiv madridskog Atletica uz golove Gabriela (57), Martinellija (64) i Gyokeresa (67, 70).

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City kod kojega je Mateo Kovačić u igru ušao u 57. minuti u gostujućoj 2:0 pobjedi protiv Villarreala. Strijelci za City, koji sada ima sedam bodova, bili su Haaland (17) i Bernardo Silva (40).

Villareal - Man. City 0:2 / 21.10.2025. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Arenasport

Ivan Perišić igrao je do 84. minute za PSV iz Eindhovena u 6:2 domaćoj pobjedi protiv Napolija. Gosti su poveli golom McTominaya (31), no Buongiorno (35-ag) je odmah potom zabio autogol za 1-1, a Saibari (39) je kreirao potpuni preokret. U nastavku je Man (54, 80) potvrdio pobjedu nizozemskog prvaka da bi McTominay (86) svojim drugim golom smanjio na 4:2, a Pepi (87) i Driouech (89) postavili konačnih 6:2. PSV sada ima četiri boda, dok je Napoli ostao na tri.

Dominik Kotarski branio je čitav susret za FC Kopenhagen u domaćem 2:4 porazu od Borussije iz Dortmunda koju vodi Niko Kovač. Dvostruki strijelac za Borussiju bio je Nmecha (20, 76), a jednom su Kotarskog svladali i Bensebaini (61-11m) te Fabio Silva (87), dok je Anton (33-ag) zabio autogol kojim su domaći nakratko poravnali na 1:1, da bi Dadason (90+1) u sudačkoj nadoknadi ublažio poraz domaćih. Borussia ima sedam, a Kopenhagen jedan bod.

Copenhagen - Dortmund 2:4 / 21.10.2025 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Arenasport

Franjo Ivanović igrao je za Benficu od 63. minute u gostujućem 0:3 porazu od Newcastle Uniteda. Strijelci za "svrake" bili su Gordon (32) i Barnes (71, 83). Newcastle ima šest bodova, dok je Benfica i dalje na nuli.

