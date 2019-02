Jose Mourinho ovako je komentirao drskost španjolskog golmana

Menadžer Chelseaja Maurizio Sarri izjavio je kako je za incident u završnici finala Liga kupa protiv Manchester Cityja, kada je vratar Kepa Arrizabalaga u 120. minuti odbio izaći iz igre, kriv 'nesporazum'

'Nisam razumio u čemu je problem i situaciju mi je razjasnio tek liječnik kada se vratio na klupu. Došlo je do velikog nesporazuma jer sam ja shvatio kako vratar ima grčeve i zato neće moći braniti 11-erce. No, nije se radilo o grčevima i on je mogao nastaviti braniti', izjavio je Sarri.