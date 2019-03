Jose Mourinho nikad niti jednog nogometaša nije ovako nahvalio; Ivan Rakitić stvarno ima razloga za zadovoljstvo

Presudio je Ivan Rakitić subotnji El Clasico, zabio je za 1:0 pobjedu Barcelone na Santiago Bernabeu, srušio je madridski Real na njegovu terenu. A nakon fantastične partije i još ljepšeg gola uslijedile su hrpe pohvala. Jedna je, potpuno neočekivano, stigla od Josea Mourinha koji je poznat po tome da gotovo nikad ne dijeli komplimente...

'Napominjem u startu da ovo nije kritika nego pohvala. Dakle, Barcelona ne igra kao što to mnogi očekuju, ali oni pobjeđuju i jako su čvrsti defenzivno. To može biti jako važno u četvrtfinalu ili polufinalu Lige prvaka. U Piqueu i Lengletu imaju fantastičan par stopera ispred Ter Stegena koji je iz sezone u sezonu sve bolji i bolji', započeo je Jose Mourinho analizu El Clasica.

'Prije nego završimo s ovom večerašnjom emisijom, dopustite mi da kažem nešto: za mene je Ivan Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač u svakom smislu!', kazao je Mourinho i nastavio:

Pohvalama na račun hrvatskog reprezentativca, koji je svojedobno bio 'na radaru' Josea Mourinha, tu nije bio kraj. Malo je nedostajalo da Raketa 'sleti' na Old Trafford jer Mourinho ga je vidio kao jednog od stožernih igrača 'svog' Uniteda. Zato je Portugalac još jednom naglasio:

'Ponavljam to i s tim želim završiti za večeras: Rakitić je jedan od najpodcjenjenijih igrača svijeta. Uobičajeno govorimo samo o velikim imenima, a Rakitić bi možda mogao popraviti aktivnost na Instagramu i društvenim mrežama jer danas je to jako važno... Tamo nije dobar, ali je jako dobar na terenu', zaključio je u svom stilu Jose Mourinho. Engleski i španjolski mediji nakon ovih se izjava naslađuju, a Englezi navode kako je Mourinho ovim izjavama o društvenim mrežama bocnuo Paula Pogbu s kojim je ratovao tijekom cijelog svog mandata na Old Traffordu.