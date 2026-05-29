Jednim imenom na popisu Nizozemske ispisana je povijest SP-a: Evo o čemu se radi

Za Depaya će to biti treći nastup na Svjetskom prvenstvu. Prije toga bio je dio nizozemske reprezentacije na turniru 2014. u Brazilu te 2022. u Kataru, a sada se ponovno našao među 26 odabranih igrača.

Depay je u Corinthians stigao u rujnu 2024. godine i vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača momčadi. Već u prvoj sezoni imao je važnu ulogu u velikom preokretu kluba, koji se uspio izvući iz zone ispadanja i izboriti plasman u Libertadores za sljedeću godinu.

U dresu Corinthiansa odigrao je 78 službenih utakmica, od čega 61 kao starter, postigao 20 golova i upisao 15 asistencija. S klubom je osvojio i Campeonato Paulista 2025., kup Brazila 2025. te Superkup 2026.

Povijesni poziv iz Brazila

Do Svjetskog prvenstva 2022. godine igrači iz brazilskog nogometa dobivali su pozive isključivo u južnoameričke reprezentacije. Najviše ih je dolazilo iz Urugvaja, ukupno 16, dok je Paragvaj imao devet takvih poziva.

Važno je pritom istaknuti da Urugvaj i Paragvaj još nisu objavili svoje popise za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.