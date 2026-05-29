Prošle sezone se nije nametnuo u Osijeku, sada ga je velikan platio 4 milijuna eura

Lima je u Hrvatsku stigao u ljeto 2024. godine, kada ga je Osijek doveo na posudbu iz Palmeirasa. U Gradskom vrtu nije se uspio do kraja nametnuti kao standardan član prve momčadi, ali njegov potencijal nikada nije bio sporan. U Osijek ga je doveo Jose Boto , a nakon Botova odlaska ni brazilski veznjak nije se dugo zadržao u hrvatskom prvoligašu.

Prema pisanju portugalskih medija A Bola i Maisfutebol, Sporting je Limu predstavio kao novo pojačanje u veznom redu. U lisabonski klub stiže nakon vrlo dobre sezone u dresu AVS-a, gdje je zapaženim igrama privukao pozornost stručnog stožera 'Lavova'.

U portugalskom prvenstvu Lima je skupio 29 nastupa, zabio šest golova i dodao dvije asistencije, čime je potvrdio da se nakon odlaska iz Hrvatske njegova karijera počela razvijati u pravom smjeru.

Lima nije skrivao emocije

Na službenom predstavljanju na stadionu José Alvalade brazilski veznjak nije skrivao koliko mu znači dolazak u jedan od najvećih portugalskih klubova. Prema navodima Recorda, Lima je bio vidno emotivan i sretan zbog potpisa za Sporting.

'Radim od djetinjstva kako bih dobio ovakvu priliku', rekao je Pedro Lima, jasno dajući do znanja da je spreman za najveći izazov u karijeri.

Prelazak u Sporting za Limu je nagrada za sve što je pokazao nakon odlaska iz Osijeka. U zeleno-bijelom dresu sada ga čeka borba za mjesto u momčadi, povratak naslova prvaka Portugala u Lisabon i novi iskorak na europskoj sceni.