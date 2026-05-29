Prevarili bi se svi koji misle da su Dalićevi igrači spori. Jedan juri kao 'raketa'

U okršaju protiv Kolumbije, Hrvatska je pobijedila 2:1, dok je par dana kasnije od Brazila izgubila 1:3. Iako je rezultat, dakle, bio polovičan, izbornika Dalića te su dvije utakmice dodatno ohrabrile.

A osim što je Dalić dobio dodatnu potvrdu vrijednosti igrača poput Luke Vuškovića i Petra Muse, ostalo je zapisano i da je Petar Sučić u utakmici protiv Brazila trčao čak 36,8 km/h.

Te su podatke objavile Sportske novosti, a njima ih je pak 'servirao' stožer Vatrenih.

Na istoj utakmici Vinicius Junior bio je najbrži Brazilac sa 36,2 kilometra na sat, što znači da je Sučić jednog tako brzog igrača - ostavio iza sebe.

Kako Hrvatska Svjetsko prvenstvo otvara u Dallasu s Engleskom, koja je poznata po sjajnim fizikalijama, nije naodmet dodati da je najbrži iz ekipe Tri lava krilni igrač Newcastlea Anthony Gordon za kojeg je CIES objavio da mu je najveća brzina bila 37,92 kilometra na sat.

Tko je u Orlandu bio drugi najbrži Hrvat? Martin Baturina. Protiv Kolumbije 35,2 kilometra na sat. Sve što je preko 34 kilometra na sat smatra se jako dobrim, preko 35 odličnim, 36 izvanrednim, dok iznad 37 trče nogometaši kojih s emože uspoređivati i s Usainom Boltom.