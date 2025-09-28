STUDIO HNL

Jeličić se nije prestavio diviti Kovačeviću za pobjedu nad Fenerom, ali kako je hvalio jednog igrača...

S.Š.

28.09.2025 u 20:32

Mario Kovačević
Mario Kovačević Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon 8. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige u programu MAXSporta je i emisija Studio HNL, u kojoj, uz voditeljicu Valentinu Miletić, standardno komentiraju Joško Jeličić i Hrvoje Vejić

Prije nego su krenuli s komentiranjem utakmica 8. kola SHNL-a, Jeličić i Vejić osvrnuli su se na pobjedu Dinama u 1. kolu Europske lige protiv Fenerbahčea 3:1.

'Govorio sam u najavi da me zanima, kako će Dinamova nova momčad izgledati protiv ozbiljnog protivnika. Možemo s esložiti, nadmašili su sva očekivanja. U svima spektima igre pokazali su kakvi pirinu imaju. Uživao sam tu večer'.

'Vidjeli smo da svi koji uđu, s kavim elanom ulaze. Spremni su za borbu, a to je najveći dobitak. Sretan sam zbog Kovačevića, to je njegova najveća pobjeda, kako je odradio utakmicu, kako je mijenjao. Naravno, pohvaljujem Hoxhu, koji je briljirao ovaj tjedan'.

Jeličić i Vejić o Fenerbahčeu i Hoxhi Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STUDIO HNL

STUDIO HNL

Jeličić: Nedostaje mu osobnosti. Mislim da nema dovoljno samopouzdanja
RIJEČ TRENERA

RIJEČ TRENERA

Kovačević sretan zbog pobjede, ali i priznao: Izmjene koje su ušle, nije to bilo po mom guštu
veliko nezadovoljstvo

veliko nezadovoljstvo

Razočarani Mario Carević o suđenju: Tu smo da kimamo glavom i pokunjeni idemo dalje

najpopularnije

Još vijesti