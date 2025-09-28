Jeličić se nije prestavio diviti Kovačeviću za pobjedu nad Fenerom, ali kako je hvalio jednog igrača...

Prije nego su krenuli s komentiranjem utakmica 8. kola SHNL-a, Jeličić i Vejić osvrnuli su se na pobjedu Dinama u 1. kolu Europske lige protiv Fenerbahčea 3:1.

'Govorio sam u najavi da me zanima, kako će Dinamova nova momčad izgledati protiv ozbiljnog protivnika. Možemo s esložiti, nadmašili su sva očekivanja. U svima spektima igre pokazali su kakvi pirinu imaju. Uživao sam tu večer'.

'Vidjeli smo da svi koji uđu, s kavim elanom ulaze. Spremni su za borbu, a to je najveći dobitak. Sretan sam zbog Kovačevića, to je njegova najveća pobjeda, kako je odradio utakmicu, kako je mijenjao. Naravno, pohvaljujem Hoxhu, koji je briljirao ovaj tjedan'.