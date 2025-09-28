Jeličić: Nedostaje mu osobnosti. Mislim da nema dovoljno samopouzdanja

Joško Jeličić u svom se izlaganju u emisiji Studio HNL na MAXSportu posebno osvrnuo, nakon što ga je lijepim golom matirao Adriano Jagušić, na Dinamovog vratara Ivana Nevistića.

'Ja ću reći, mislim da je ovaj gol obranjiv. Dakle, nije bio toliko jak udarac, nije bio uz stativu. Mislim da je Nevistić kasnio u kretanju. I mislim da mora biti bliže sredini gola. I iskreno, gledajući utakmicu protiv Fenerbahčea, i sve ovo do sad, mislim da mu nedostaje osobnosti. Vratar mora imati puno drugačiji govor tijela. Mislim da nema dovoljno samopouzdanja, mora biti vokalan, mora ga se čuti. Mora odavati samopouzdanje na golu. I to u ovom trenutku nedostaje Dinamu. Ali kažem, kad si u dobroj seriji i kad se pobjeđuje, onda je sve dobro. Ali i on mora raditi na tome'.