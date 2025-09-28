STUDIO HNL

Jeličić: Nedostaje mu osobnosti. Mislim da nema dovoljno samopouzdanja

S.Š.

28.09.2025 u 21:09

Ivan Nevistić (u ljubičastom dresu)
Ivan Nevistić (u ljubičastom dresu) Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je u izvrsnom ritmu, povezao je tri pobjede, ali Joško Jeličić nije oduševljen jednim igračem Modrih.

Joško Jeličić u svom se izlaganju u emisiji Studio HNL na MAXSportu posebno osvrnuo, nakon što ga je lijepim golom matirao Adriano Jagušić, na Dinamovog vratara Ivana Nevistića.

'Ja ću reći, mislim da je ovaj gol obranjiv. Dakle, nije bio toliko jak udarac, nije bio uz stativu. Mislim da je Nevistić kasnio u kretanju. I mislim da mora biti bliže sredini gola. I iskreno, gledajući utakmicu protiv Fenerbahčea, i sve ovo do sad, mislim da mu nedostaje osobnosti. Vratar mora imati puno drugačiji govor tijela. Mislim da nema dovoljno samopouzdanja, mora biti vokalan, mora ga se čuti. Mora odavati samopouzdanje na golu. I to u ovom trenutku nedostaje Dinamu. Ali kažem, kad si u dobroj seriji i kad se pobjeđuje, onda je sve dobro. Ali i on mora raditi na tome'.

vezane vijesti

Joško Jeličić o Ivanu Nevistiću Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STUDIO HNL

STUDIO HNL

Jeličić: Nedostaje mu osobnosti. Mislim da nema dovoljno samopouzdanja
RIJEČ TRENERA

RIJEČ TRENERA

Kovačević sretan zbog pobjede, ali i priznao: Izmjene koje su ušle, nije to bilo po mom guštu
veliko nezadovoljstvo

veliko nezadovoljstvo

Razočarani Mario Carević o suđenju: Tu smo da kimamo glavom i pokunjeni idemo dalje

najpopularnije

Još vijesti