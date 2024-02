Jana Koščak sa 17 godina debitira na SP-u, a postavila si je i dva cilja

Za 17-godišnju Janu Koščak ovo će biti prvi nastup na svjetskim prvenstvima u bilo kojoj starosnoj kategoriji. Nakon prošlogodišnje ozljede koja joj se dogodila na Europskom juniorskom prvenstvu, vratila se snažnija nego prije. Početkom veljače nastupila je u estonskom glavnom gradu Tallinu na međunarodnom natjecanju u višebojima i s 4436 bodova postavila novi državni rekord u petoboju, a ove je godine još popravljala osobne rekorde u bacanju kugle i na 800 metara.

Jana se na startnoj listi u Glasgowu našla na osmom mjestu u konkurenciji 12 petobojki.

'Pripremala sam se zapravo od kraja ljetne sezone i cijela ova dvoranska sezona je na neki način bila priprema za Glasgow, jer je ovo moje najveće natjecanje do sada. Konkurencija je stvarno jaka, već su neke cure napravile preko 4700 bodova, puno nas je na 4500 bodova i mislim da će u Glasgowu biti jedan zanimljiv višeboj jer zapravo nema favoritkinja, sve je otvoreno', procijenila je Jana Koščak koja je u društvu oca i trenera Patrika Koščaka prva iz hrvatske ekpsedicije otputovala u Glasgow.

'Moja očekivanja su minimalno osobni i državni rekord, a sve više od toga je i više nego odlično. Već sada sam jako ponosna na sebe što sam uspjela izboriti nastup na tako velikom natjecanju sa samo sedamnaest godina i očekujem dobar rezultat', zaključila je svjetska juniorska rekorderka u sedmoboju, koja će nastupiti prvog dana natjecanja, u petak, 1. ožujka.

Pred njom je cjelodnevni boravak u Emirates Areni, jer je prva disciplina petoboja, utrka na 60 m prepone, na rasporedu u 11.05 sati po srednjoeuropskom vremenu, dok će zadnja disciplina, utrka na 800 m, biti održana u 22.30 sati.

Filip Mihaljević i Marino Bloudek će put Škotske krenuti u srijedu. Aktualni europski prvak na otvorenom u bacanju kugle će u društvu najboljih bacača svijeta pokušati izvesti najbolji hitac ove sezone, za koji vjeruje da bi mu mogao donijeti dobar plasman. Za sada mu je najbolji rezultat u 2024. hitac od 21,18 metara s dvoranskog mitinga u Beogradu, s kojim se nalazi na 11. mjestu među 17 prijavljenih bacača.

'Kao uvijek, dvoranska sezona je kratka, ali dosta dinamična, sve to dosta brzo dođe i prođe. Iščekujemo to Svjetsko prvenstvo u dobroj formi, a cilj i želja za nastup u Glasgowu je najbolji rezultat sezone, što više dobrih hitaca i nadamo se da će to donijeti jedan dobar plasman. Konkurencija je jako dobra, kao i uvijek. Svi najbolji su tu, tako da znamo što nas očekuje bez nekih iznenađenja', rekao je hrvatski rekorder i osvajač bronce na dvoranskom SP-u 2016. u Portlandu Filip Mihaljević, koji će također nastupiti u petak, od 21.20 sati.

Marino Bloudek je u seniorskoj konkurenciji već iskusio što znači nastup na svjetskom prvenstvu, kad je u reprezentativnom dresu nastupio prošle godine u Budimpešti, na otvorenom. Početkom veljače, na Prvenstvu Balkana, istrčao je svoje najbolje vrijeme u ovoj godini (1:48.64 minuta) što predstavlja 23. rezultat među tridesetoricom prijavljenih za utrku na 800 m.

'Dvoranska sezona nije išla onako kako smo očekivali zbog par okolnosti, ali sam u jako dobroj formi i jedva čekam kvalifikacijsku utrku. Trčao sam ove sezone već par puta blizu osobnog rekorda, a u pravoj utrci mogu pomaknuti svoje granice na 800 metara. Konkurencija je jako zahtjevna, bez obzira na otkazivanje par atletičara koji su pri vrhu. Očekujem jaku skupinu i brze prolaze u kvalifikacijskoj utrci', rekao je nekadašnji europski juniorski prvak na otvorenom u ovoj disciplini.

I Marina Bloudeka čeka nastup u petak, u kvalifikacijskoj utrci koja je na programu od 13.22 sati. Uspije li se probiti u polufinale, onda će nastupiti i u subotu od 13.30 sati. Finale na 800 m za atletičare je na rasporedu u nedjelju, sa startom u 22.10 sati.