Bayern ih platio milijune, a sada ih je prekrižio: 'Znaju da ne računamo na njih dvojicu'

Obojica treniraju s momčadi, ali u novoj sezoni ne bi trebala imati važniju ulogu. 'Treniraju s nama, ali neće imati bitnu ulogu u momčadi. Obojica to dobro znaju', rekao je Freund.

Bayern im je zato otvorio vrata za odlazak, a cilj kluba je prodaja. Nova posudba zasad nije opcija koju u Münchenu priželjkuju.

'Posudba nije u našim planovima, ali na tržištu se nikada ne zna. Obojica su vrlo dobri igrači i vjerujem da će za njih biti interesa', dodao je Freund.

Posebno je istaknuo da su i Palhinha i Boey prošle sezone pokazali da mogu biti korisni u drugim sredinama.

'João je bio važan igrač Tottenhama, a Sacha je dobro igrao u Turskoj. Obojica bi se mogla uklopiti u brojne momčadi.'

Palhinha: Cilj mi je ostati

Palhinha ipak ne odustaje od borbe za mjesto u Bayernu. 'Moj je cilj ostati u Bayernu', rekao je portugalski veznjak.

Palhinha je u München stigao 2024. godine iz Fulhama za 51 milijun eura, ali se nije uspio nametnuti. Za Bayern je odigrao 25 utakmica, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u Tottenhamu. Ugovor s njemačkim prvakom veže ga do ljeta 2028. godine.

Boey je također stigao 2024. godine, i to iz Galatasaraya za 30 milijuna eura. Francuski desni bek za Bayern je upisao 38 nastupa, postigao jedan pogodak i dodao pet asistencija. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Galatasarayu, a sada je jasno da ni njega Bayern ne vidi kao važan dio buduće momčadi.