Jakirović odlučio gdje će se Hull City pripremati za Premier ligu: Dolazi u susjedstvo

Popularne Tigrove čeka drukčiji pristup pripremama nego prethodnih godina, a jedna od ključnih odluka odnosi se na odlazak u Sloveniju, gdje će momčad trenirati u toplijim vremenskim uvjetima.

Igrači Hull Cityja najprije će, nakon povratka s odmora 13. srpnja, prvi tjedan provesti u Cottinghamu. Nakon uvodnog dijela priprema Jakirović je odlučio momčad odvesti u Maribor, gdje će Hull ostati devet dana.

Iz Slovenije će Tigrovi potom otputovati u Istanbul, gdje će provesti još tri dana i odigrati prijateljsku utakmicu protiv turskog protivnika.

U jednom se trenutku očekivalo da bi Hull mogao igrati prijateljsku utakmicu protiv Fenerbahčea, no dolazak u Istanbul najvjerojatnije će se poklopiti s terminima kvalifikacija za Ligu prvaka, pa je ta opcija zasad manje izgledna.

Hull City je imao i mogućnost otići na pripreme u Sjedinjene Američke Države, gdje bi odigrao dvije prijateljske utakmice, no Jakirović je inzistirao na odlasku u Sloveniju.