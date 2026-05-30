ODBIO AMERIKU

Jakirović odlučio gdje će se Hull City pripremati za Premier ligu: Dolazi u susjedstvo

N.M.

30.05.2026 u 14:39

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: Profimedia / Autor: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hull City prošle je sezone priredio veliko iznenađenje izborivši plasman u Premier ligu, a u Engleskoj se već piše o promjenama koje je trener Sergej Jakirović pripremio uoči početka nove sezone.

Popularne Tigrove čeka drukčiji pristup pripremama nego prethodnih godina, a jedna od ključnih odluka odnosi se na odlazak u Sloveniju, gdje će momčad trenirati u toplijim vremenskim uvjetima.

vezane vijesti

Igrači Hull Cityja najprije će, nakon povratka s odmora 13. srpnja, prvi tjedan provesti u Cottinghamu. Nakon uvodnog dijela priprema Jakirović je odlučio momčad odvesti u Maribor, gdje će Hull ostati devet dana.

Iz Slovenije će Tigrovi potom otputovati u Istanbul, gdje će provesti još tri dana i odigrati prijateljsku utakmicu protiv turskog protivnika.

U jednom se trenutku očekivalo da bi Hull mogao igrati prijateljsku utakmicu protiv Fenerbahčea, no dolazak u Istanbul najvjerojatnije će se poklopiti s terminima kvalifikacija za Ligu prvaka, pa je ta opcija zasad manje izgledna.

Hull City je imao i mogućnost otići na pripreme u Sjedinjene Američke Države, gdje bi odigrao dvije prijateljske utakmice, no Jakirović je inzistirao na odlasku u Sloveniju.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ISTjeČE MU UGOVOR

ISTjeČE MU UGOVOR

Doznajemo: Hajduk dovodi talentiranog juniora Dinama
NA KRAJU SEZONE

NA KRAJU SEZONE

Liverpool neočekivano smijenio trenera! Već poznato ime nasljednika
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Budimir nasmijao odgovorom o medalji sa SP-a: 'Imam još puno mjesta za nove'

najpopularnije

Još vijesti