Ruski izbornik Karpin bio je brutalno iskren o razlogu zašto su izgubili od Hrvatske, a dotakao se i terena na Poljudu za koji je rekao da je 'postao močvara', ali...

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija sretnom i spretnom pobjedom protiv Rusije izborila nastup na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, bilo je zanimljivo čuti izbornika Rusije Valerija Karpina. Evo kako je on vidio utakmicu...

'Što se tiče atmosfere u momčadi, katastrofalna je! Pa kakva bi bila nakon poraza? Što se tiče terena, on je u jednom trenutku postao močvara, ali mi ne možemo reći da je teren kriv što mi nismo odigrali kako smo trebali.'

Onda se još jednom dotakao poraza jer je uslijedilo pitanje zašto su zapravo izgubili:

'Jučer sam to rekao i danas ću to opet ponoviti. Hrvatska je igrala jako dobro jer smo joj mi to dozvolili. Da nismo, ne bismo izgubili', bio je brutalno iskren Karpin kojeg je poraz na ovakav način očito dosta pogodio. No, sada se moraju okrenuti dodatnim kvalifikacijama koje ih čekaju u ožujku sljedeće godine.