Emotivni izbornik Zlatko Dalić suznih je očiju nakon pobjede nad Rusijom iskreno priznao: Ne plačem puno, ali ovo mi je bio jedan od najljepših sportskih trenutaka u životu

Hrvatska je izborila plasman na SP 2022. godine! Na kišom natopljenom Poljudu 'vatreni' su nakon velike borbe pobijedili Rusiju 1:0 i osigurali put u Katar. Na kraju utakmice izbornik Zlatko Dalić emotivno se 'raspao', sjeo je na klupu i zaplakao

Suzne su ga oči odale. Treptao je ponosni hrvatski izbornik Dalić pokušavajući skriti suze radosnice, emocije su ga 'složile', možemo samo zamisliti kroz što je sve prolazio i kakvo je olakšanje sada proživljavao.

'Velika borba je bila, sretan sam i ponosan na hrvatsku reprezentaciju, na hrvatski narod koji je tu reprezentaciju prihvatio, ispratio i bodrio. I zbog toga su možda bile suze. Ne plačem baš puno, ali ovo danas mi je bio jedan od najljepših sportskih trenutaka u životu', priznao je Dalić koji se našao na udaru kritika nakon neuspjeha na Euru.

'Na Euru smo imali cilj proći grupu. Izgubili smo u sjajnoj utakmici od Španjolaca u produžecima. Nakon toga smo neke stvari presložili. Ja osobno jer nisam bio na nivou. Kada nije dobro, izbornik i trener su krivi, kada je lijepo, igrači su ti koji su izborili sve. Danas nisu posustali i sve je njihova zasluga', kazao je Dalić koji je nakon Eura pomladio momčad i napravio neke važne promjene:

'Veliki dobitak za Hrvatsku je da imamo širok kadar igrača i da ne moramo strahovati za budućnost, da smo mirni idućih sedam, osam godina. Ništa to ne bi bilo bez starijih i iskusnijih, mi ih zovemo senatorima. Mlađi dečki su iskoristili šansu. Imamo sada godinu dana mira i vremena da se pripremimo za Katar. Ono kako mi vidimo situaciju u stožeru je da možemo biti samo bolji.'

Pojasnio je Dalić i razloge krize kroz koje su svjetski doprvaci prolazili nakon SP-a u Rusiji.

'Postali smo prekomotni, presigurni. Tu sam griješio, no to je bilo ljudski. Nisam bio na nivou u smislu promjena i forme igrača. No, to sam zaustavio. Nakon EP-a smo napravili neke stvari, pojačali kriterije. Nismo trpjeli govor tijela kod nekih igrača koji su nakon toga postali još bolji. Nikome nisam zatvorio vrata reprezentacije. Spreman sam razgovarati, oprostiti. Svi su u reprezentaciju dobro došli', istaknuo je naš izbornik.