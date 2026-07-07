Portugal odmah nakon ispadanja ostao bez izbornika

Španjolska je slavila 1:0 pogotkom Mikela Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade, a posljednjim sučevim zviždukom završio je i Martínezov ugovor s Portugalskim nogometnim savezom.

Naime, Martínez je ranije odlučio da neće produžiti ugovor koji je vrijedio do kraja Svjetskog prvenstva. Kako je Portugal završio natjecanje ispadanjem od Španjolske, njegov mandat službeno je istekao odmah nakon utakmice.

Ugledni portugalski dnevnik A Bola piše kako u Savezu nisu dugo čekali s planovima za budućnost te da je glavni kandidat za novog izbornika Jorge Jesus. Iskusni 71-godišnji stručnjak trenutačno je bez angažmana nakon odlaska iz Al Nassra, gdje je surađivao i s Cristianom Ronaldom.

Prema navodima A Bole, predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proença već priprema razgovore s Jesusom, koji bi trebao preuzeti reprezentaciju i započeti novi ciklus uoči Europskog prvenstva 2028. te Svjetskog prvenstva 2030., čiji će domaćin biti i Portugal.

Martínez je reprezentaciju preuzeo početkom 2023. godine nakon odlaska Fernanda Santosa. Tijekom mandata osvojio je Ligu nacija, ali nije uspio ostvariti glavni cilj – odvesti Portugal do svjetskog naslova. Njegov posljednji susret na klupi bio je upravo poraz od Španjolske, kojim je završila jedna era portugalske reprezentacije.