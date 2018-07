U Srbiji prozivali Dalića zbog Thompsona, a on im poručio: Želio sam finale s vama

Zlatko Dalić i hrvatska nogometna reprezentacija oduševili su cijeli nogometni svijet, pa tako i regiju. No, nakon povratka i dočeka hrvatskim reprezentativcima, iz Srbije su stizali ljutiti komentari na izbor pjevača odnosno proslavu s Markom Perkovićem Thompsonom

'Normalno da je puno ljudi u Srbiji navijalo za Hrvatsku, a politika me ne zanima. Trebamo gledati tko je kakav čovjek, a ne je li Srbin ili Hrvat. To je neprimjereno. Dokad ćemo samo negativno? Ne trebamo se vraćati u prošlost već trebamo gledati u budućnost, rekao je Dalić i objasnio zašto hrvatski reprezentativci uživaju slušati pjesmu 'Lijepa li si..'Marka Perkovića Thompsona.

'Nije negativna, ružna i nema političku konotaciju. Nikad nikom nije palo napamet da to koristi u političke svrhe.Ja nisam ni desni ni lijevi - ja sam za Hrvatsku. Momci su htjeli da se ona pjeva i to je to. Mi smo sportaši, ne bavimo se politikom. Ne dijelim ljude na Srbe i Hrvate, već na dobre i loše'.

Hrvatski se izbornik u intervjuu zahvalio svim ljudima u Srbiji koji su navijali za Hrvatsku.

'Nadam ste da ste uživali u našoj igri. Pa i ja sam navijao za Srbiju protiv Brazila. Htio sam da u finalu igraju Hrvatska i Srbija. To je sasvim normalno i svi trebaju tako razmišljati. Poruke su mi poslali moj pukovnik iz vojarne u Samoboru koji sada živi u Srbiji i prijatelj iz Leskovca. Drago mi je što nogomet spaja', a za kraj je s velikim resepktom govorio o srpskom tenisaču Novaku Đokoviću, pobjedniku Wimbledona, najstarijeg teniskog turnira na svijetu.