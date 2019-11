Iz Šahtara poručili kako su spremi za Dinamo: 'Uvijek igramo napadački i vjerujemo kako ćemo slaviti na Maksimiru'

Trener Šahtara Luis Castro i napadač Junior Moraes najavili su susret protiv Dinama u četvrtom kolu Lige prvaka

U taboru ukrajinskog prvaka Šahtara svjesni su kako bi poraz u Zagrebu vrlo vjerojatno značio i zbogom plasmanu u osminu finala Lige prvaka. Zbog toga je Luis Castro na posljednjoj novinarskoj konferenciji uoči sutrašnjeg dvoboja najavio napadačku igru Šahtara.

"Naše glavno oružje je napadački stil igre i od njega nećemo odustati. Uvijek igramo napadački i u prvenstvu i u Ligi prvaka. Vjerujem kako ćemo pronaći način kako pobijediti Dinamo", kazao je 58-godišnji portugalski stručnjak.

Castro je dodao kako će sutra biti ključna četiri faktora za osvajanje tri boda.

"Da bi pronašli put do pobjede moraju biti ispunjena četiri faktora, a to su taktika, tehnika, psihologija i fizička sprema. Jedino ako ispunimo sva četiri faktora možemo do pobjede."

Castro je naglasio kako će sutrašnji dvoboj mnogo toga pokazati, ali i kako nakon te utakmice neće sve biti odlučeno.

"Svaka iduća utakmica je najvažnija. Dvoboj protiv Dinama je iznimno važan jer obje ekipe imaju po četiri boda. Sutrašnji dan će puno toga pokazati, ali niti nakon te utakmice neće sve biti riješeno," kazao je Castro.