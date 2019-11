Nenad Bjelica u velikom intervjuu otkrio: 'Dani Olmo će otići za najmanje 30 milijuna eura, a mene su zvali u Barcelonu...'

Nenad Bjelica dao je intervju za austrijski Kleine Zeitung i otkrio brojne zanimljive podatke o sebi i svojem Dinamu

Nenad Bjelica sa svojim Dinamom dočekuje Šahtar u srijedu 6. studenog u 21 sat. Pobjeda na Maksimiru značila bi novo proljeće u Europi, a uoči ove vrlo važne utakmice Bjelica je dao veliki intervju za austrijski regionalni list Kleine Zeitung. Osvrnuo se Bjelica na prošlogodišnje prezimljavanje u Europi.

'Razbili smo to prokletstvo i neporaženi prošli skupinu Europske lige i ispali u drugoj rundi nokaut faze od Benfice. Da vam to približim, Dinamo je najveći klub u istočnoj Europi, uključujući i Austriju. Igrao je 10, 11 puta u grupnim fazama u zadnjih 15 godina, ali nikada nije prolazio dalje. Nama je to uspjelo', rekao je Bjelica pa se osvrnuo na ovu sezonu:

'Osvajanje prvenstva je obavezno i ovdje ništa manje nije prihvatljivo. Prošle sezone smo ga osvojili s 25 bodova prednosti. Ušli smo u Ligu prvaka s pobjedom 4-0 protiv Atalante, a to je Dinamova najveća pobjeda u Ligi prvaka. U prethodna četiri nastupa u skupini Lige prvaka Dinamo je osvojio samo četiri boda', pojasnio je Bjelica.

Novinari su ga pitali gradi li spomenik u Dinamu, a Bjelica je poprilično skromno odgovorio.

'Ne, najveći je spomenik atmosfera koju smo u Zagrebu stvorili. Prije je raspoloženje oko Dinama bilo poprilično negativno, a ljudi su ga djelomično i mrzili zbog dominacije u prvenstvu i zato što su neke odluke sudaca bile u njegovu korist. Sada se 30.000 ulaznica za Atalantu rasproda u dva tjedna' rekao je Bjelica.