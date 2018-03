Iz HNS-a potvrdili najveću moguću utakmicu za Hrvatsku; oglasili se Šuker i Dalić!

Hrvatski nogometni savez potvrdio je službeno kako je dogovorena prijateljska utakmica između Hrvatske i Brazila, peterostrukog svjetskog prvaka

Brazil je peterostruki prvak svijeta i najuspješnija momčad u povijesti svjetskih prvenstava. Trenutno je druga momčad svijeta po FIFA renkingu, a u svojim redovima ima niz planetarnih zvijezda, uključujući najskupljeg igrača svijeta, Neymara.

'Brazil je najatraktivnija i najtraženija momčad na svijetu te me čini ponosnim što smo uspjeli dogovoriti takav spektakl. Bit će to sjajna uvertira za Svjetsko prvenstvo, pravi test za našu momčad i nevjerojatna promidžba za našu reprezentaciju i hrvatski nogomet. Siguran sam da će naši navijači uživati u takvoj utakmici, kao i gledatelji diljem svijeta, jer se radi o jednoj od najboljih i najjačih utakmica uoči početka Svjetskog prvenstva. Isto tako, raduje me što ćemo u Osijeku ugostiti reprezentaciju Senegala, siguran sam da će naša reprezentacija biti ispraćena na najljepši mogući način na Svjetsko prvenstvo', izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker za službenu stranicu.