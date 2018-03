Izbornik Dalić suočen s neugodnim pitanjima; govorio o mučnim sudskim procesima, priopćenju Osijeka, kaosu oko Ladića...

Izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću dodijeljeno je 'Veliko zlatno srce' od Udruga branitelja Domovinskog rata, a naš stručnjak je tom prilikom govorio o predstojećem SP-u, pripremnim utakmicama i drugim pojedinostima vezanima uz nacionalnu vrstu

'Izuzetna mi je čast bila biti ovdje ispred hrvatskih branitelja i primiti ovo veliko priznanje. Zbog toga sam jako ponosan, to je zaista velika čast. Mogu obećati da ću kao hrvatski izbornik uvijek zastupati zajedništvo, mir, toleranciju i prije svega domoljublje', govorio je Dalić te nastavio:

Daliću je upućeno i par nezgodnih pitanja. Jedno je vezano uz NK Osijek koji je razočaran što nema njegovih igrača na popisu.

'Ne mogu to komentirati jer nisam čitao, a ni vidio.'

Drugo je vezano uz Dražena Ladića kojeg izbornik želi u svom stožeru, ali HNS se još nije izjasnio o tome.

'Nema nikakvih sukoba između mene kao izbornika i HNS-a, niti će ih biti. Ja sam dao svoj popis za stožer, mi ćemo to riješiti, bit će sve u redu. Ne želim da se to stalno potencira, nema problema, nema sukoba, sve ćemo riješiti. Svjestan sam da to malo predugo traje, ali bit će sve u redu. Dražen je na mojem popisu.'