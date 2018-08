Iz Dinama najavili super važan ogled u Astani, ali hrvatskom prvaku dogodio se nevjerojatan propust

Igrači i stručni stožer Dinama stigli su u nedjelju, 5. kolovoza, u Astanu gdje ih očekuje prva utakmica 3. pretkola Lige prvaka protiv kazahstanskog prvaka FC Astana (16 sati)

'Uvijek očekujemo dobar i pozitivan rezultat, a za nas je pozitivan rezultat pobjeda. Znamo da ovdje u Astani nije lagano pobijediti i da su ovdje bolji klubovi teško dolazili do pobjede. Vjerujemo u sebe, vjerujem u našu ekipu i da možemo doći do pozitivnog rezultata koji će nam biti prednost za uzvratni susret', rekao je za početak trener Bjelica pa nastavio na pitanje novinara o Ademiju i Benkoviću:

Mislite li da ste imali sreće u ždrijebu?

'Ne mislimo da smo imali sreće u ždrijebu jer mislimo da je Astana jako dobra ekipa. Vrlo su iskusna momčad koja jako dobro izgleda na terenu tako da je pred nama težak zadatak. Nadamo se prolazu. Vjerujemo da ćemo imati šanse pobijediti i sportski je uvijek vjerovati u pobjedu svaki susret. Vjerovao bih u pobjedu i da igram s Real Madridom u Madridu.'

Kako je uspjeh reprezentacije Hrvatske utjecao na Dinamo?

-'Naravno da je to bio dodatni impuls i za Dinamo. Imali smo jednog igrača s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, a to je vratar Dominik Livaković. On nije sada ovdje, ali prenio nam je dio atmosfere iz reprezentacije i Rusije. Općenito je atmosfera u Hrvatskoj bila jako dobra, pozitivna i svima nam je dala veliki impuls, pričao je Bjelica, a prenosi gnkdinamo.hr.