Ivković o kolegi i pjevanju u eteru: To je jedan od najboljih trenutaka sportskog komentiranja ikada!

Finalnu utakmicu američke NFL lige između New England Patriotsa i Los Angeles Ramsa, spektakl u Atlanti koji je poznat pod nazivom Super Bowl, pred malim ekranima širom SAD-a pratilo je više od 100 milijuna ljudi. No taj sport je sve popularniji u Hrvatskoj, i to zahvaljujući stručnim komentatorima

Novo slavlje New England Patriotsa, koji su šesti put u povijesti osvojili trofej Vincea Lombardija pobijedivši Los Angeles Ramse 13:3, hrvatskim ljubiteljima američkog nogometa bilo bi nezamislivo bez komentatorskog dvojca Sportklub televizije Ivan Ivković & Hrvoje Bulić. Uostalom, tome u prilog idu mnogobrojni komentari i pisma podrške na društvenim mrežama. Već godinama ovaj osebujni tandem prenosi gotovo sve najvažnije utakmice američke NFL lige, a sudeći prema reakcijama, u Hrvatskoj zaista sve veći broj ljudi prati ovaj sport, o kojem donedavno velik broj Hrvata nije imao blage veze. 'Od 2004. godine intenzivno pratim NFL ligu, za što je zaslužna tehnologija, tj. brzi internet. Volim ovaj sport, pratim ga već godinama, a od 2012. komentiram ga na televiziji uz kolegu Bulića, prvo na Arenasport televiziji, a posljednje četiri godine na Sportklub televiziji. Američki nogomet zaista je sve popularniji u Hrvatskoj, a za to je velika zasluga specijaliziranih komercijalnih televizija koje su otkupile prava. Poanta je to da Hrvati vole sport, gledaju ga jako puno na televiziji i, eto, zavoljeli su i sport kao što je NFL, koji je taktički jako zahtjevan. Iskreno, logično mi je da se velik broj ljudi zakačio na njega, a mi se trudimo kako bismo im sve objasnili na što jednostavniji način', kazao nam je Ivan Ivković, kolega koji je kao novinar jedno vrijeme radio u sportskoj redakciji tportala.

Na pitanje je li bio razočaran utakmicom i time što je 53. Super Bowl bio dvoboj s najmanje poena u povijesti završnih utakmica prvenstva u američkom nogometu, kazao je: 'Pogledao sam gotovo sve Super Bowl utakmice, većinu naravno u snimkama, ali ovogodišnja me jako razočarala. Nije bilo uopće uzbudljivo, ovaj Super Bowl je bio antiklimaks cijele sezone, pogotovo kad se prisjetimo ludih utakmica u konferencijskim finalima. Da skratim, ovaj Super Bowl me razočarao kvalitetom i za neki moj gušt, bio je najlošiji ikad.' U rane jutarnje sate, kada su trener hrvatskog podrijetla Bill Belichick i jedan od najboljih igrača svih vremena Tom Brady slavili svoj šesti naslov, vaš kolega Hrvoje Bulić zapjevao je u eteru 'Hrvatska mati me rodila' (snimku tog trenutka pogledajte OVDJE), s američkim naglaskom, aludiravši kako mu je najveća želja da Bill Belichick uzme mikrofon od Jima Nantza i zapjeva. Što vam je u tim trenucima prvo prošlo kroz glavu?