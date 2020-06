Ivica Olić najavio rasplet Perišićeve priče s Bayernom, a onda i otkrio koji će Hrvat biti senzacija Bundeslige

Član stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije, ali i bivši igrač minhenskog Bayerna, Ivica Olić zanimljiv je sugovornik njemačkim medijima, jer itekako dobro upućen je u nogometna zbivanja ali i planove nekih hrvatskih imena.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivica Olić godinama je igrao u Njemačkoj, pa i u Bayernu, a sada je član stožera A reprezentacije i pomoćni trener izborniku Zlatku Daliću.

Naravno, zato je itekako dobro upućen u zbivanja oko hrvatskih igrača, posebice svog bivšeg suigrača u reprezentaciji ali i Wolfsburgu, Ivana Perišića. Podsjetimo, Perišić je ove sezone igrač bavarskog kluba, ali samo na posudbi iz milanskog Intera.

I baš kao što je nedavno Ivica Olić rekao u velikom intervjuu za tportal, velika je vjerojatnost da će Bayern na kraju sezone u potpunosti otkupiti Perišićev ugovor od milanskih 'crno-plavih'.

'Perišić je imao jako tešku ozljedu, i to baš u vrijeme kad je bio u najboljoj formi u Bayernu. Na treningu mu je stradao taj zglob, tri mjeseca je bio out, ali sada se vratio u puni trening. U prethodnom kolu odigrao je 70-ak minuta, u utorak još 30-ak i vidi se da će mu trebati još neko vrijeme da dođe u top formu koju je imao. Ali ono što je najvažnije jest da nema više bolova i da se vratio u puni trening. Svi znamo da je posuđen od Intera, ali u klubu su itekako zadovoljni njime. Sada će Bayern pokušati spustiti cijenu, jer Inter je prvo tražio 20 milijuna eura, ali nakon ove pandemije platežna moć klubova ipak je slabija i vjerujem da će u sljedećih dva do tri tjedna klubovi sjesti za stol i pokušati dogovoriti uvjete', dio je iz intervjua kojeg nam je dao krajem svibnja.

Sada je u intervjuu za Bild, Olić još dodao i ovo o Perišiću.

'Osim iskustva, veliki Ivanov plus je što može u ofenzivi igrati na više pozicija: Lijevo, desno, ali i u sredini. Odlično igra s obje noge i protivnik ga ne može pročitati. Osim toga, on pomaže i u obrani. Igrao sam s njim u Wolfsburgu i reprezentaciji i mogu reći: Ivan je timski igrač za svakog trenera. Ja sam njegov apsolutni obožavatelj'.

Pitali su Olića i o budućnosti Nike Kovača, jer spominjalo ga se kao potencijalnog trenera dortmundske Borussije.

'Niko je nekoliko puta već razgovarao s vrhunskim klubovima. Ali odlučio je napraviti pauzu do sljedeće sezone, priuštiti se odmor, napuniti bateriju i zatim ponovo napasti vrh. Borussia Dortmund je naravno vrhunska adresa, vrhunska momčad s puno super talenta. Godinama se na BVB-u rade vrhunski uspjesi. No, Borussia trenutno ima trenera, a to je Lucien Favre. Sve dok je on na dužnosti, ne želim nagađati o mogućem nasljedniku. A da su u Dortmundu tražili novog trenera, to bi sigurno bilo zanimljivo Niki Kovaču'.

Pitali su njemački novinari Olića i o mladom Jošku Gvardiolu, Dinamovom braniču, kojeg već sada guraju u Bundesligu.

'Ovog mladića puna su usta mnogih, pričaju o njemu. Svi vrhunski klubovi u Europi ga znaju... (op.a i ovdje Bild navodi mišljenje Jurice Vranješa kako bi Gvardiol trebao postati igrač Bayerna). Kada sam u kontaktu s predstavnicima klubove, često me pitaju o njemu. Gvardiol je izuzetan talent. Može odigravati sjajne duge lopte, dobar je tehničar i fizički je vrlo jak. Moj prijatelj Josip Šimunić već se brinuo o njemu u hrvatskoj U19 reprezentaciji. Josip je nekada igrao na istoj poziciji kao Gvardiol i nakon nekoliko treninga rekao mi je: 'Ne znam gdje mu je granica, nastavi li ovako'. Mislim da će Gvardiol ostati u Dinamu godinu ili dvije i razvijati se. Tada bi to bio logičan korak bio odlazak u Bundesligu. Ima kvalitetu da se dokaže u jednoj od najboljih liga', završio je Ivica Olić.