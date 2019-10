Ivana Habazin donijela tužnu odluku: Život mog trenera nema cijenu

Ivana Habazin otkazala je meč koji je u noći sa subote na nedjelju u američkom Flintu trebala odraditi protiv Claresse Shields. Razlog je teški fizički napad na njenog trenera, nakon kojeg je isti hospitaliziran te operiran. Ivana se javila iz bolnice te je otkrila kako nema tog novca za koji bi u ovom trenutku nastupila nakon svega što se dogodilo

Ivana se za ovaj meč pripremala četiri mjeseca, tako što je s trenerom otišla u Kolumbiju gdje se uspjela koncentirati samo na trening i pripreme. Ostala je tamo i nakon prvog otkazivanja meča, da bi na kraju u Flintu doživjela ovo, piše Fight Site.

Kasnije se također na Facebooku obratila putem videa, ali na engleskom jeziku.

'Prošla je ponoć, još uvijek sam u bolnici. Bashiru je upravo završila operacija, ovdje je i bit će dobro. I ja ću biti dobro. Borba je službeno otkazana. Ima puno toga što se govori, napadaju me da se bojim, no mislim kako se ne mora reći puno toga. Ova cijela situacija je ispala veliko sranje i ukazana mi je velika doza nepoštovanja. Meni je najvažnije da je moj trener dobro i ne znam kako itko može misliti da ću nakon ovog što je priušteno meni, mom treneru i mom timu ući u ring. Četiri mjeseca smo on i ja bili daleko od svojih domova, dali smo sve u ove pripreme. Ovim otkazivanjem također puno gubimo, no vratit ćemo se jači. Ne znam samo kako itko može vjerovati da ću ući u ring jer tamo ne idem bez svog trenera. Hvala svima', rekla je Ivana, a na snimci vidimo Jamesa Ali Bashira još uvijek pod anestezijom.